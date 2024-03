Dal campionato 2006/2007, quello vinto dall’Inter di Roberto Mancini, al torneo 2014/2015, quello dominato dalla prima Juventus targata Massimiliano Allegri.

E’ il periodo di tempo che abbraccia il secondo volume di “Serie A & calciomercato”, la trilogia realizzata da Carmine Di Rienzo che s’è imposto il compito di ripercorrere gli ultimi trenta anni del primo livello del calcio italiano.

Come per il tomo d’esordio in poco meno di 400 pagine formato A4, Di Rienzo, per ogni singola squadra evidenzia giocatori (con caps e gol in Serie A e nella Coppa Italia), mister e organigramma societario.

Quindi dopo una parte con riepilogati classifiche e risultati, ampio spazio alla sezione dedicata ai movimenti di calciomercato. Giocatore dopo giocatore ecco la società di provenienza e quella di destinazione, la sessione estiva/invernale del suo spostamento, nazionalità e ruolo ricoperto.

Insomma, un lavoro davvero interessante ed esaustivo per i sempre più appassionati del genere.

Quindi, prima del passaggio a un’altra stagione, ecco le pagine dedicate alla Nazionale Azzurra con l’elenco dei giocatori convocati nel corso del periodo trattato, le competizioni affrontate, presenze parziali e complessive, oltre a uno specchietto riassuntivo con gli impegni dell’Italia.

Adesso non resta che attendere il terzo, speriamo non ultimo, volume di questa serie. “Serie A & calciomercato 1994-2023”.

Volume II, 2006-2015

Carmine Di Rienzo

Pathos Edizioni



Link:

Pathos Edizioni

Il volume online