Da Giuseppe Meazza a Cristiano Ronaldo e Lionel Messi, passando per Edson Arantes do Nascimento, conosciuto a tutti con lo pseudonimo di Pelé, Alfredo Di Stefano, Michel Platini, Antonio Cabrini, Marco van Basten, Roberto Baggio e molti altri indimenticati e indimenticabili campioni del calcio mondiali dal Novecento ai giorni nostri.

Appuntamento per collezionisti o semplici curiosi al prossimo 20 giugno. Quel martedì si terrà, infatti, la seconda asta di figurine organizzata da Aste Bolaffi.

Poco meno di 500 lotti che saranno aggiudicati con un internet live.

Figurine singole, set completi, album sigillati. Prodotti della Panini ma anche griffati Vallardi e Merlin.

I prezzi?

Per i lotti con la basa d’asta più bassa la partenza è prevista a 20 euro, per le 683 figurine che compongono l’Albosport Didasco del 1951 il prezzo iniziale è di 4.000 euro.



