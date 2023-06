Dalla regola dei tre punti al fuorigioco semiautomatico.

Abbraccia gli ultimi 30 anni di calcio italiano (ma non solo) la trilogia pensata e realizzata da Carmine Di Rienzo.

Il primo volume, quello che racchiude il periodo temporale dal 1994 al 2006, è arrivato sugli scaffali delle librerie lo scorso mese di maggio. Poco meno di 400 pagine formato A4 nelle quali trovano cittadinanza, stagione dopo stagione, organigramma, rose, numeri di ogni singolo club. In particolare, per i giocatori, vengono riportati presenze e marcature in Serie A e nelle varie coppe disputate (nazionali e internazionali), mentre per gli allenatori, oltre al numero di caps totalizzate in ogni differente competizione, c’è anche il bilancio di vittorie/pareggi/sconfitte.

Interessante (e novità rispetto ad altre pubblicazioni che affrontano lo stesso tema) la sezione dedicata al calciomercato, sia estivo che di riparazione (come si diceva una volta). Per ogni società sono riportati movimenti in entrata e uscita con indicate provenienza e destinazione, categoria, tipologia di trasferimento (dal definitivo alla comproprietà, dalla risoluzione all’acquisto di svincolati).

Infine, prima del passaggio ad altra annata sportiva, ecco la sezione dedicata alla Nazionale Azzurra, con nominativi e statistiche dei convocati dai diversi commissari tecnici.

“Serie A & calciomercato” non è però un lungo elenco di numeri e nominativi.

Perché i singoli campionati sono anticipati, dove necessario, da una pagina che descrive le eventuali novità regolamentari introdotte sia a livello di Serie A, ma anche le altre competizioni.

Una carrellata che va dall’introduzione dei 3 punti a vittoria nel massimo torneo italiano all’abolizione degli spareggi e le modalità di recupero delle gare sospese, passando ovviamente per l’aumento del numero di sostituzioni e l’applicazione del golden goal…

Attendiamo gli altri due volumi a completamento della trilogia.

Sperando che la pubblicazione possa diventare, successivamente, un almanacco con cadenza annuale. “Serie A & calciomercato 1994-2023”.

Carmine Di Rienzo

Pathos Edizioni



Link:

Pathos Edizioni

Il volume online