Toccherà a Spezia-Verona chiudere la Serie A 22/23.

Perché sul neutro del Mapei Stadium di Reggio Emilia le due società si sfideranno per evitare la retrocessione e restare un altro anno nel massimo campionato italiano.

Partiamo da una curiosità.

Non sarà il primo faccia a faccia fra spezzini e liguri per non retrocedere. Al termine della stagione 2006/2007, infatti, bianconeri e gialloblù si incrociarono 2 volte in una settimana per decidere chi sarebbe rimasto in cadetteria e chi sarebbe caduto in Serie C.

Al Picco terminò con un 2-1: Sibilano al 23’, Saverino su rigore al 74’, Do Prado all’88’.

Al Bentegodi fu pareggio ad occhiali, 0-0.

Aquilotti salvi e Mastini retrocessi.

Questa stagione risultati identici ma a campi invertiti: liguri vittoriosi 2-1 a Verona (Verdi al 30’, Nzola al 53’ e al 69’) e pareggio a reti inviolate a La Spezia.

I precedenti complessivi, A più B più C, raccontano di 40 incontri disputati con 12 vittorie per lo Spezia, 9 segni X, 19 successi per il Verona, 39 gol fatti dai bianconeri e 56 reti marcate dai gialloblù.

Fra l’altro nel 22/23, per la prima volta da quando si incrociano nel principale torneo, i Butei non hanno centrato neppure un’affermazione.

Situazione al termine delle 38 giornate.

Verona con 31 punti (7V – 10X – 21P con 31GF e 59GS, differenza reti -28).

Spezia con 31 punti (6V – 13X – 19P con 31GF e 62GS, differenza reti -31).

La squadra di duo Bocchetti-Zaffaroni non coglie i tre punti dalla 34esima giornata, 1-0 a Lecce. Successivamente ecco 1 pareggio (1-1 con l’Empoli) e 3 sconfitte (contro Torino, Atalanta, Milan).

L’undici di Semplici non vince dal 35esimo turno, 2-0 sul Milan. In seguito, ecco 1 segno X (0-0 col Lecce) e 2 KO (affrontando Torino e Roma). TUTTI I PRECEDENTI FRA SPEZIA E VERONA IN CAMPIONATO

40 incontri disputati

12 vittorie Spezia

9 pareggi

19 vittorie Hellas Verona

39 gol fatti Spezia

56 gol fatti Hellas Verona GLI SCONTRI DIRETTI NELLA SERIE A 22/23

Hellas Verona-Spezia 1-2 (Verdi al 30’, Nzola al 53’ e al 69’)

Spezia-Hellas Verona 0-0 ALCUNE STATISTICHE DELLE DUE SQUADRE NELLA SERIE A 22/23

Clean sheet: 6 Spezia; 6 Hellas Verona.

Coop del gol: 12 marcatori lo Spezia; 14 marcatori l’Hellas Verona.

Gol dalla panchina: 2 per lo Spezia; 5 per l’Hellas Verona.

Rigori favore/contro: 4/7 Spezia; 1/2 Hellas Verona.

Punti nei primi tempi: 35 Spezia; 40 Hellas Verona.

Punti persi nei secondi tempo: 4 Spezia; 9 Hellas Verona.

Punti girone di ritorno: 13 Spezia/19 Hellas Verona.