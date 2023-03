I derby di Roma e d’Italia nella stessa giornata di Serie A? Non sarà una prima volta quella di domenica prossima, anzi dal 1929/1930 in poi rintracciamo questa curiosa doppietta in 8 campionati.

E cosa dicono le statistiche?

L’Inter ha la meglio, nettamente, sulla Juventus. Il bilancio dei precedenti, infatti, racconta di 3 successi nerazzurri, 5 segni X, 0 vittorie bianconere. Più aperto, invece, il pronostico della stracittadina capitolina. La contabilità degli scontri diretti riferisce di 2 vittorie biancocelesti, 2 pareggi, 4 successi giallorossi. Di seguito, stagione per stagione, il dettaglio dei due derby.

2020/2021: Inter-Juve 2-0 e Lazio-Roma 3-0 alla 18esima giornata.

2009/2010: Inter-Juve 2-0 e Lazio-Roma 1-2 alla 34esima giornata.

2001/2002: Inter-Juve 2-2 e Lazio-Roma 1-5 alla 26esima giornata.

1969/1970: Inter-Juve 0-0 e Lazio-Roma 1-1 alla 22esima giornata.

1957/1958: Inter-Juve 2-2 e Lazio-Roma 2-1 alla 25esima giornata.

1956/1957: Inter-Juve 1-1 e Lazio-Roma 0-3 alla quinta giornata.

1936/1937: Inter-Juve 2-0 e Lazio-Roma 0-1 alla 21esima giornata.

1934/1935: Inter-Juve 0-0 e Lazio-Roma 0-0 alla 21esima giornata. Singolarmente al termine di questi 8 campionati solamente Inter e Juve sono state in grado, fra i quattro club esaminati, di cucirsi lo scudetto sul petto.

2020/2021: Inter

2009/2010: Inter

2001/2002: Juventus

1969/1970: Cagliari

1957/1958: Juventus

1956/1957: Milan

1936/1937: Bologna

1934/1935: Juventus