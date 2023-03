Qual è stato il punteggio più ricorrente al termine dei 54 Napoli-Atalanta di campionato, Serie A più cadetteria?

L’incrocio ha prodotto 19 tipi di punteggio differenti.

Quello con più caps è l’1-0, visto fino a oggi per 11 volte. Però… non compare al triplice fischio finale dalla stagione 1999/2000. Allora Napoli-Atalanta fu disputata alla 23a giornata di Serie B e fu decisa da Stellone al minuto numero 10.

Per rintracciare un 1-0 in Serie A noi di FootStats abbiamo scartabellato gli almanacchi di calcio fino al 25o turno dell’annata 1992/1993, quando man of the match fu Policano al 20’.

In questo campionato la prima in classifica al Maradona – San Paolo ha colto un solo 1-0: sesta giornata contro lo Spezia. Di riflesso gli orobici hanno rimediato soltanto un KO esterno col punteggio di 0-1 in questo torneo: 21a giornata a Reggio Emilia contro il Sassuolo. Tutti i risultati dai Napoli-Atalanta di campionato (A più B)

1-0, 11 presenze

2-0, 9

0-0, 6

3-1, 4

2-2, 4

2-1, 3

4-1, 2

3-0, 2

1-1, 2

0-1, 2

6-3, 1

5-1, 1

4-0, 1

3-2, 1

2-3, 1

1-3, 1

1-2, 1

0-3, 1

0-2, 1