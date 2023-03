Senza ombra di dubbio il big match del prossimo turno di Serie B.

Sabato pomeriggio, calcio d’inizio ore 16:15, andrà in scena l’incrocio fra terza e prima in classifica.

Noi di FootStats abbiamo voluto concentraci su come e quando segnano in campionato Bari (che vanta il capocannoniere Cheddira) e Frosinone (miglior attacco e miglior difesa del torneo).

Sottolineiamo che i biancorossi hanno marcato 7 volte nei minuti di recupero (3 centri dopo il 45’, 4 dopo il 90’). Nessuno ha saputo fare meglio in questo torneo di Serie B. La capolista Frosinone, invece, è a quota 3 (zero nel primo tempo, 3 al termine della ripresa). Cooperative del gol

Frosinone 14 marcatori differenti

Bari 11 marcatori differenti Reti pescate in panchina

Frosinone 16 gol

Bari 6 gol Come segna il Frosinone

8 gol di testa

1 gol su rigore

1 gol su punizione diretta

37 gol di piede

1 autogol a favore Come segna il Bari

9 gol di testa

8 gol su rigore

1 gol su punizione diretta

25 gol di piede

2 autogol a favore Da dove segna il Frosinone (non conteggiando l’autorete)

39 gol da dentro area

8 gol da fuori area Da dove segna il Bari (non conteggiando gli autoreti)

37 gol da dentro area

6 gol da fuori area Come sono generati i gol del Frosinone (non conteggiando l’autorete)

41 gol su azione

1 gol da calcio piazzato (esclusi rigori e punizioni dirette)

3 gol da corner Come sono generati i gol del Bari (non conteggiando gli autoreti)

31 gol su azione

2 gol da calcio piazzato (esclusi rigori e punizioni dirette)

1 gol da corner Quando segna il Frosinone

1-15: 3 gol

16-30: 6 gol

31-45: 8 gol

46-60: 9 gol

61-75: 12 gol

76-90: 10 gol 1-30: 9 gol

31-60: 17 gol

61-90: 22 gol Quando segna il Bari

1-15: 9 gol

16-30: 5 gol

31-45: 9 gol

46-60: 5 gol

61-75: 8 gol

76-90: 9 gol 1-30: 14 gol

31-60: 14 gol

61-90: 17 gol