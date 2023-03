Mercoledì 30 settembre 2020 una doppietta di Andrey Galabinov segnava la prima vittoria dello Spezia nella Serie A col girone unico.

Dopo 879 giorni i liguri torneranno in quello stesso stadio per festeggiare (ma dipenderà dal risultato) le 100 gare nel massimo campionato italiano. Sempre, ovviamente, con la formula entrata in vigore nel 1929/1930 e sospesa soltanto nel periodo bellico.

Due anni e mezzo fa Udinese-Spezia terminò con uno 0-2.

Stavolta?

I precedenti, in quello che un tempo si chiamava Friuli, sorridono agli ospiti: 2 scontri diretti di A e altrettanti successi. Perché nel 2021/2022 l’incrocio terminò col punteggio di 2-3: Molina, Verde, Gyasi, Maggiore e Pablo Mari i bomber.

A questi 2 match dobbiamo aggiungerci anche i 6 precedenti in Serie B.

Ma dalle complessive 8 partite di campionato escono col sorriso sempre gli ospiti: 4-3 per successi, cui dobbiamo aggiungere 1 segno X, 11-8 per reti totalizzate.

Torniamo alle statistiche del quasi centenario curriculum dello Spezia in Serie A.

23 vittorie (12 in casa/11 fuori)

25 pareggi (16 in casa/9 fuori)

51 sconfitte (22 in casa/29 fuori)

112 gol fatti (62 in casa/50 fuori)

182 gol subiti (82 in casa/100 fuori)

25 differenti squadre affrontate.

4-1 contro il Torino la vittoria casalinga più larga

3-0 sul Benevento il successo esterno più largo

Di seguito, squadra per squadra, il bilancio dei match con lo Spezia in Serie A dalla stagione 2020/2021 in poi:

Atalanta:0V - 2X - 3P - 6GF - 13GS

Benevento: 1V - 1X - 0P - 4GF - 1GS

Bologna: 0V - 2X - 4P - 6GF - 13GS

Cagliari: 2V - 2X - 0P - 8GF - 5GS

Cremonese: 0V - 1X - 0P - 2GF - 2GS

Crotone: 1V - 0X - 1P - 4GF - 6GS

Empoli: 1V - 3X - 0P - 4GF - 3GS

Fiorentina: 0V - 1X - 4P - 4GF - 12GS

Genoa: 1V - 1X - 2P - 3GF - 5GS

Hellas Verona: 1V - 1X - 3P - 4GF - 9GS

Inter: 0V - 1X - 4P - 3GF - 11GS

Juventus: 0V - 0X - 6P - 3GF - 15GS

Lazio: 0V - 0X - 5P - 6GF - 18GS

Lecce: 0V - 1X - 0P - 0GF - 0GS

Milan: 2V - 0X - 3P - 6GF - 8GS

Monza: 0V - 0X - 1P - 0GF - 2GS

Napoli: 2V - 0X - 4P - 4GF - 12GS

Parma: 0V - 2X - 0P - 4GF - 4GS

Roma: 0V - 1X - 4P - 5GF - 11GS

Salernitana: 1V - 1X - 1P - 4GF - 4GS

Sampdoria: 3V - 1X - 1P - 8GF - 6GS

Sassuolo: 1V - 2X - 2P - 8GF - 13GS

Torino: 3V - 1X - 1P - 7GF - 3GS

Udinese: 2V - 1X - 2P - 6GF - 5GS

Venezia: 2V - 0X - 0P - 3GF - 1GS