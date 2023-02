Per il derby Inter-Milan nel palinsesto della 21° giornata di Serie A 2022/2023 è stato designato l’arbitro Davide Massa.

Il fischietto della Sezione AIA di Imperia ha collezionato 183 caps nel massimo campionato italiano con un bilancio di 73 vittorie per chi giocava in casa, 55 successi per chi era in trasferta, 55 segni X.

Quella di domenica sarà tuttavia la sua prima stracittadina milanese in Serie A.

Noi di FootStats ci siamo concentrati sui precedenti fra l’arbitro e i due tecnici, quello nerazzurro e quello rossonero. Fra Massa e Simone Inzaghi rintracciamo 12 incroci in Serie A, da cui emerge un equilibrio perfetto!

Questo il rendiconto: 4 (1) vittorie squadre di Inzaghi

4 (3) pareggi

4 (1) sconfitte

13 (6) gol fatti dalle squadre di Inzaghi

15 (6) gol subiti dalle squadre di Inzaghi

Fra parentesi le statistiche con Inzaghi mister di casa. In questo torneo Massa e il coach piacentino si sono incrociati in occasione di Inter-Roma 1-2. L’ultimo successo di una squadra dell’oggi interista risale alla stagione 2020/2021, 23° giornata, Lazio-Sampdoria 1-0. Sull’altra panchina sedeva Claudio Ranieri e, come accadrà questo weekend, la gara fu disputata nel mese di febbraio. Ammontano a 17 i match in cui Massa arbitrava e su una delle due panchine ai bordi del campo sedeva Stefano Pioli.

Quest’annata è già accaduto 2 volte: Milan-Roma 2-2 e Hellas Verona-Milan 1-2.

L’ultimo stop per un undici messo in campo dal parmense è del 2021/2022, 18° turno, Milan-Napoli 0-1 e gli azzurri erano schierati al Meazza da Luciano Spalletti.

Questo il bilancio complessivo: 6 (2) vittorie squadre di Pioli

8 (4) pareggi

3 (0) sconfitte

23 (7) gol fatti dalle squadre di Pioli

15 (5) gol subiti dalle squadre di Pioli

Fra parentesi le statistiche con Pioli mister in trasferta. I numeri dell’arbitro Davide Massa nella Serie A 2022/2023.

Partite dirette: 9

Ammonizioni contro la squadra di casa: 25

Ammonizioni contro la squadra in trasferta: 28

Espulsioni contro la squadra di casa: 1

Espulsioni contro la squadra in trasferta: 0

Rigori a favore della squadra di casa: 0

Rigori a favore della squadra in trasferta: 1 (pro Monza)