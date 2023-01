Napoli in serie positiva nei Derby del Sole di Serie A da 6 match: 4 vittorie e 2 pareggi equamente ripartiti fra Maradona – San Paolo e Olimpico.

Un filotto che ha preso avvio nel girone di ritorno della stagione 2019/2020. Perché all’11° turno di quello stesso torneo, in riva al Tevere, era finita con un 2-1 per i giallorossi: Zaniolo al 19’, Veretout al 55’ (su calcio di rigore), Milik al 72’.

In Campania i precedenti in Serie A strizzano l’occhio ai padroni di casa: 33 successi, 23 segni X, 19 sconfitte, 103 gol marcati, 75 reti incassate.

L’anno scorso fu 1-1.

Il più recente segno 1 in schedina risale al 2020/2021, 4-0.

Mentre l’ultima vittoria capitolina è del 2017/2018, 2-4.

Scartabellando gli almanacchi scopriamo che di Napoli-Roma alla 20° di Serie A ce ne sono già 2.

Nel 1966/1967 fu un 2-0 con doppietta di Altafini.

Nel 2008/2009 ecco uno 0-3 con centri di Mexes, Juan, Vucinic.

Fra l’altro in quest’ultima gara sulla panchina della Lupa sedeva proprio Luciano Spalletti. TUTTI I PRECEDENTI A NAPOLI IN SERIE A

75 incontri disputati

33 vittorie Napoli

23 pareggi

19 vittorie Roma

103 gol fatti Napoli

75 gol fatti Roma ULTIMA VITTORIA DEL NAPOLI

Napoli-Roma 4-0 nel 2020/2021 alla nona giornata ULTIMA VITTORIA DELLA ROMA

Napoli-Roma 2-4 nel 2017/2018 alla 27° giornata ULTIMO PAREGGIO CON RETI

Napoli-Roma 1-1 nel 2021/2022 alla 33° giornata ULTIMO PAREGGIO SENZA RETI

Napoli-Roma 0-0 nel 2015/2016 alla 16° giornata RISULTATI PIU’ RICORRENTI AL TERMINE DEI NAPOLI-ROMA DI SERIE A

Napoli-Roma 1-0 comparso 11 volte, l’ultima nel 2013/2014 alla 27° giornata

Napoli-Roma 1-1 comparso 10 volte, l’ultima nel 2021/2022 alla 33° giornata

Napoli-Roma 1-2 comparso 9 volte, l’ultima nel 1987/1988 alla 21° giornata

Napoli-Roma 0-0 comparso 9 volte, l’ultima nel 2015/2016 alla 16° giornata NAPOLI-ROMA CON GLI AZZURRI A RETE

60 incontri su 75 NAPOLI-ROMA CON I GIALLOROSSI A RETE

42 incontri su 75 NAPOLI-ROMA CON ENTRAMBE LE SQUADRE A RETE

36 incontri su 75 E per la sfida Osimhen vs Dybala... clicca qui.



