L’ANAFI, l’Associazione Nazionale Amici del Fumetto e dell’Illustrazione, ha dedicato gli ultimi due numeri annuali del suo house organ, dal titolo Fumetto, al mondo del calcio.

Oltre cento pagine ricche di curiosità provenienti un po’ da tutto il mondo.

Perché di calcio, football, soccer s’è scritto e disegnato in tutti i continenti.

Nel numero 123 della rivista, quello pubblicato lo scorso mese d’ottobre, ecco una serie di opere che hanno visto la luce in Sudamerica, nella Gran Bretagna, ma anche negli States. Tanto da scoprire che a calcio hanno giocato anche alcuni dei più famosi supereroi. In The Kid who struck out Superman! degli anni Settanta, infatti, perfino l’Uomo d’Acciaio si cimenta lo sport più praticato al mondo e nell’immagine pubblicata su il Fumetto lo vediamo marcare un gol con un colpo di testa talmente potente da sfondare la rete alle spalle del portiere.

D’obbligo la citazione di Captain Tsubasa, conosciuto in Italia con la serie televisiva Holly & Benji.

Tornando a casa nostra, spazio all’opera di Carmelo Silva che con i suoi gol disegnati a fatto compagnia a generazioni di appassionati di calcio ma non solo. Le sue vignette, infatti, sono comparse su riviste specializzate come Il Calcio Illustrato e Il Guerin Sportivo, ma anche se quotidiani generalisti come Il Corriere della Sera e sportivi come La Gazzetta dello sport. Senza scordare il suo contributo nel mondo degli almanacchi dedicati al calcio (di cui è stato anche autore di alcune copertine).

Nel numero di dicembre della rivista, il 124, il racconto del connubio fumetto-calcio prosegue lasciando spazio alle opere targate Disney e al ricordo di Theo Calì - Il barone, un fumetto noir ambientato nel mondo del calcio apparso nel corso degli anni Settanta ideato e disegnato proprio in Italia.



