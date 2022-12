Quarto scontro diretto fra Argentina e Francia ai mondiali di calcio.

E’ quello che chiuderà Qatar 2022 e in programma per domenica 18 dicembre, fischio d’inizio alle ore 16 al Lusail Stadium di Lusail.

I Bleus proverranno a imitare Italia e Brasile, le uniche due nazionali capaci di conquistare 2 titoli iridati consecutivamente. L’Albiceleste tenterà di tornare sul tetto del mondo, missione che non le è più riuscita da Messico 1986 (andando KO nel 1990 e 2014).

I precedenti strizzano l’occhio ai sudamericani in vantaggio per 2-1 sul fronte delle vittorie e 6-5 su quello delle marcature. Mentre non c’è traccia di segno X.

Nel 1930, fase a gruppi, fu 1-0 per l’Argentina con rete di Monti all’81’.

Nel 1978, ancora fase a gironi, ecco un 2-1 per i padroni di casa: Passarella su rigore al 45’, Platini al 60’, Luque al 73’.

Nel 2018, match degli ottavi, finisce 4-3 per la Francia: Griezmann al 13’ su penalty, Di Maria al 41’, Mercado al 48’, Pavard al 57’, Mbappé al 64’ e 68’, Aguero al 93’.

Da segnalare che in questi scontri diretti chi ha segnato per primo ha poi sempre vinto.

Non solo.

Quattro anni fa i transalpini conquistarono il titolo. Nel 1978 toccò ai sudamericani. Mentre nel 1930, alla prima edizione della rassegna, l’Argentina chiuse seconda alle spalle dell’Uruguay.

Per la compagine di Deschamps si tratterà della quarta finale di un mondiale (2V – 1P). Per quella di Scaloni della sesta (2V – 3P).

Chiudiamo con una carrellata storica sulle precedenti edizioni e i numeri collezionati dalle due selezioni.

Per l’Argentina sarà la gara numero 88, per la Francia la 73.

PS: sono in quattro in corsa per il titolo di re dei bomber a Qatar 2022, Mbappé e Messi già a quota 5 centri, Giroud e Alvarez all’inseguimento con 4 reti.

Il percorso di Argentina e Francia a Qatar 2022

Argentina-Arabia Saudita 1-2

Argentina-Messico 2-0

Polonia-Argentina 0-2

Argentina-Australia 2-1

Olanda-Argentina 3-4 dcr

Argentina-Croazia 3-0

Francia-Australia 4-1

Francia-Danimarca 2-1

Tunisia-Francia 0-1

Francia-Polonia 3-1

Inghilterra-Francia 1-2

Francia-Marocco 2-0

I precedenti fra Argentina e Francia ai mondiali

2 vittorie Argentina

0 pareggi

1 vittoria Francia

6 gol fatti Argentina

5 gol fatti Francia

La storia dell’Argentina ai mondiali*

47 vittorie

16 pareggi

24 sconfitte

149 gol fatti

98 gol subiti

La storia della Francia ai mondiali*

39 vittorie

13 pareggi

20 sconfitte

133 gol fatti

82 gol subiti

Quando ha segnato l’Argentina a Qatar 2022

1-15: 1

16-30: 0

31-45+: 4

46-60: 2

61-75: 4

76-90+: 1

Quando ha subito gol l’Argentina a Qatar 2022

1-15: 0

16-30: 0

31-45+: 0

46-60: 2

61-75: 0

76-90+: 3

Quando ha segnato la Francia a Qatar 2022

1-15: 1

16-30: 2

31-45+: 2

46-60: 0

61-75: 4

76-90+: 4

Quando ha subito gol la Francia a Qatar 2022

1-15: 1

16-30: 0

31-45+: 0

46-60: 2

61-75: 1

76-90+: 1

* Abbiamo considerato il risultato al 90’ o al 120’, escludendo quindi eventuali match risolti ai calci di rigore.