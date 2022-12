Lionel Scaloni, Argentina, e Didier Deschamps, Francia, non si sono mai affrontati in mondiale di calcio.

Per il transalpino, ex giocatore e coach della Juventus, quella di Qatar 2022 è la terza rassegna iridata affrontata da CT. A Brasile 2014 si fermò ai quarti di finale superato dalla Germania. L’esito di Russia 2018, invece, lo conosciamo tutti.

Adesso proverà a fare il bis, impresa riuscita soltanto a Vittorio Pozzo (1934 e 1938).

Alla vigilia della finale Argentina-Francia, Deschamps a affrontato 18 gare iridate con queste statistiche: 14 vittorie, 2 pareggi, 2 sconfitte (oltre alla già citata Germania, in questa rassegna ha subito un KO dalla Tunisia).

Per l’argentino, che molti appassionati di calcio ricorderanno sui campi della nostra Serie A con le maglie di Atalanta e Lazio, sono 6 le partite mondiali, con questo rendiconto: 4 successi, 1 segno X, 1 stop (dall’Arabia Saudita all’esordio in questo torneo).