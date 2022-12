Saranno 30 le squadre di club che prenderanno parte alla finale di Qatar 2022.

Una statistica realizzata prendendo in considerazione i club di provenienza dei giocatori argentini a disposizione di mister Scaloni e di quelli francesi convocati dal tecnico Deschamps.

A farla da padrone, con 4 tesserati ciascuno, saranno l’Atletico Madrid e il Bayern Monaco.

La società spagnola, infatti, vanterà Correa, De Paul e Molina nell’Albiceleste e Griezmann fra i Bleus. Quella tedesca, invece, conterà Coman, Lucas Hernandez, Pavard e Upamecano, tutti transalpini.

Quindi ecco la prima delle italiane, la Juventus.

Per la Vecchia Signora potrebbero essere in campo Paredes e Di Maria assieme a Messi, Rabiot con Mbappé.

Sempre a quota 3 troviamo il Real Madrid (con Benzema che risulta ancora in rosa, seppur tornato in Spagna per curarsi dall’infortunio patito alla vigilia della manifestazione) e il Siviglia (con i sudamericani Acuna, Gomez, Montiel).

A rappresentare la nostra Serie A anche Lautaro Martinez dell’Inter, Theo Hernandez e Olivier Giroud del Milan, Paulo Dybala della Roma.

Sono pertanto 7 i giocatori che militano in Italia e che potrebbero scendere sul prato del Lusail Stadium domenica pomeriggio.

La Liga spagnola vanta 16 calciatori, la Premier inglese 10, la Ligue francese 8, la Bundesliga tedesca 7, la Liga portoghese 2, mentre la MLS americana e il campionato argentino contano 1 tesserato.

Di seguito tutti i club ‘presenti’ alla ventiduesima finale dei mondiali di calcio Argentina-Francia.

Atletico Madrid 4 giocatori

Bayern Monaco 4

Juventus 3

Real Madrid 3

Siviglia 3

Barcellona 2

Benfica 2

Betis 2

Manchester United 2

Marsiglia 2

Milan 2

Monaco 2

Paris Saint Germain 2

Tottenham 2

Villareal 2

Arsenal 1

Aston Villa 1

Atlanta United 1

Bayer Leverkusen 1

Borussia Monchengladbach 1

Brighton 1

Eintracht Francoforte 1

Inter 1

Lione 1

Liverpool 1

Manchester City 1

Rennes 1

River Plate 1

Roma 1

West Ham United 1