Come hanno cominciato quest’avventura, così chiuderanno la rassegna iridata.

Lo scorso 23 novembre andò in scena Marocco-Croazia. Primo incontro per le nazionali che si contenderanno il terzo posto a Qatar 2022 (calcio d’inizio alle ore 16 di sabato 17 dicembre al Khalifa International Stadium di Doha) nonché gara d’esordio del Gruppo F, girone che comprendeva anche Belgio e Canada.

Le statistiche di quello scontro diretto pubblicate sul sito della FIFA raccontano di 14 tiri in totale (8 del Marocco, 6 della Croazia), ma soltanto 4 nello specchio della porta (equamente ripartiti fra le due squadre); 28 falli sanzionati dall’arbitro Rapallini (17 compiuti dai giocatori africani, 11 dai calciatori europei); oltre 1.000 passaggi nel corso dei novanta minuti più recuperi vari (360 da parte dei Leoni dell’Atlante con un 80% di accuratezza, 667 fatti dai giocatori con la maglia a scacchi con un 88,7% di precisione).

Come terminò?

Col risultato perfetto, vale a scrivere lo 0-0.

E’ questo l’unico precedente fra Croazia e Marocco in un mondiale di calcio.

La nazionale nordafricana ha disputato 22 gare iridate nel corso della sua storia, sette in meno delle 29 della selezione europea.

La Croazia ha già disputato una finale per il terzo posto. Era l’11 luglio 1998 e contro l’Olanda si impose col punteggio di 2-1. Quattro anni fa, a Russia 2018, Modric e compagni giocarono invece per mettere le mani sulla coppa del mondo, fu KO contro la Francia per 2-4.

Il Marocco è alla prima finale iridata della sua storia. Non solo. Comunque andrà a finire si tratterà di un record per le selezioni della Confédération Africaine de Football (CAF) che mai si erano spinte così avanti in una rassegna iridata. PS: la Croazia è (col Brasile) l’unica compagine ad aver marcato e subito gol nei tempi supplementari a Qatar 2022. Il percorso di Croazia e Marocco a Qatar 2022

Marocco-Croazia 0-0

Croazia-Canada 4-1

Croazia-Belgio 0-0

Giappone-Croazia 1-3 dcr

Croazia-Brasile 4-2 dcr Marocco-Croazia 0-0

Belgio-Marocco 0-2

Canada-Marocco 1-2

Marocco-Spagna 3-0 dcr

Marocco-Portogallo 1-0 I precedenti fra Croazia e Marocco ai mondiali

0 vittorie Croazia

1 pareggio

0 vittorie Marocco

0 gol fatti Croazia

0 gol fatti Marocco La storia del Marocco ai mondiali*

5 vittorie

7 pareggi

10 sconfitte

19 gol fatti

25 gol subiti La storia della Croazia ai mondiali*

12 vittorie

8 pareggi

9 sconfitte

40 gol fatti

31 gol subiti Quando ha segnato il Marocco a Qatar 2022

1-15: 1

16-30: 1

31-45+: 1

46-60: 0

61-75: 1

76-90+: 1 Quando ha subito gol il Marocco a Qatar 2022

1-15: 1

16-30: 0

31-45+: 1

46-60: 0

61-75: 0

76-90+: 1 Quando ha segnato la Croazia a Qatar 2022

1-15: 0

16-30: 0

31-45+: 2

46-60: 1

61-75: 1

76-90+: 1

1TS: 0

2TS: 1 Quando ha subito gol la Croazia a Qatar 2022

1-15: 1

16-30: 0

31-45+: 3

46-60: 0

61-75: 1

76-90+: 0

1TS: 1

2TS: 0 * Abbiamo considerato il risultato al 90’ o al 120’, escludendo quindi eventuali match risolti ai calci di rigore. Tutte le nazionali di Qatar 2022

