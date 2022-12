Seconda semifinale di Qatar 2022.

Dopo Argentina-Croazia questa sera, calcio d’inizio alle ore 20, sarà la volta di Francia-Marocco.

Una sfida inedita nella rassegna internazionale arrivata alla sua 22esima edizione.

Per la prima volta una nazionale africana approda al penultimo atto di un mondiale.

Il Marocco l’ha fatto estromettendo da questa rassegna la Spagna (iridata nel 2010) e il Portogallo (campione d’Europa nel 2016).

Senza scordare il gruppo superato nonostante la presenza di Belgio e Croazia.

La Francia deve difendere il titolo conquistato quattro anni fa in Russia.

La doppietta è cosa riuscita soltanto all’Italia, nel 1934 e nel 1938, e al Brasile, nel 1958 e nel 1962.

Nei quarti i transalpini hanno eliminato l’Inghilterra per 2-1.

Nella loro storia calcistica i Bleus hanno raggiunto la semifinale di un mondiale già 6 volte. Per 3 volte hanno superato questo turno (1998, 2006, 2018) e in altre 3 occasioni sono andati KO (1958, 1982, 1986).

Francia-Marocco andrà in scena dalle ore 20 all’Al Bayt Stadium. L’Argentina aspetterà di sapere che affronterà domenica nella finalissima.

Il percorso di Francia e Marocco a Qatar 2022

Francia-Australia 4-1

Francia-Danimarca 2-1

Tunisia-Francia 0-1

Francia-Polonia 3-1

Inghilterra-Francia 1-2

Marocco-Croazia 0-0

Belgio-Marocco 0-2

Canada-Marocco 1-2

Marocco-Spagna 3-0 dcr

Marocco-Portogallo 1-0