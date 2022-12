La prima semifinale di Qatar 2022 vedrà faccia a faccia l’Argentina di Messi e la Croazia di Modric. Due palloni d’oro. Il sudamericano, infatti, l’ha conquistato per l’ultima delle sue 7 volte nel 2021. L’europeo, invece, trionfò al termine del 2018.

Entrambe le nazionali sono arrivate a questo penultimo atto del mondiale superando i quarti di finale ai calci di rigore. L’Argentina per 4-3 sull’Olanda, dopo essersi fatta rimontare i due gol di vantaggio fra l’83’ e il recupero del secondo tempo. La Croazia per 4-2 sul Brasile, recuperando lo svantaggio della rete di Neymar nel primo tempo supplementare soltanto al minuto 117.

Ma la nazionale dalla maglia a scacchi aveva superato anche gli ottavi di finale ai rigori, dopo che i centoventi minuti col Giappone non avevano indicato un vincitore.

Di precedenti ai mondiali di calcio fra Argentina e Croazia ne rintracciamo già 2.

A Francia 1998 le due selezioni erano entrambe nel Gruppo H del primo turno. Lo scontro diretto avvenne all’ultima giornata ed ebbe la meglio l’Albiceleste per 1-0: Pineda man of the match al 36’. I sudamericani avrebbero chiuso il gruppo a punteggio pieno e da primi, gli europei in seconda posizione. Ma… l’Argentina si fermò agli ottavi superata dall’Olanda, mentre la Croazia arrivò terza battendo la nazionale dei Paesi Bassi proprio nella finalina di consolazione.

Il più recente scontro diretto risale, invece, a Russia 2018.

Anche allora le due selezioni erano nello stesso Gruppo, il D. Al secondo impegno i croati si imposero per 3-0: Rebic al 53’, Modric all’80’, Rakitic al 91’.

Stavolta ad approdare alla fase a eliminazione diretta a punteggio pieno fu la Croazia, mentre l’Argentina chiuse in seconda piazza.

Quindi per messi a compagni sarebbe arrivata l’eliminazione dal torneo per mano della Francia, mentre Modric e soci si sarebbero arresi solamente in finale e proprio ai transalpini.

Argentina-Croazia andrà in scena dalle ore 20 al Lusail Stadium.

Il percorso di Argentina e Croazia a Qatar 2022

Marocco-Croazia 0-0

Croazia-Canada 4-1

Croazia-Belgio 0-0

Giappone-Croazia 1-3 dcr

Croazia-Brasile 4-2 dcr

Argentina-Arabia Saudita 1-2

Argentina-Messico 2-0

Polonia-Argentina 0-2

Argentina-Australia 2-1

Olanda-Argentina 3-4 dcr

I precedenti fra Argentina e Croazia ai mondiali di calcio

1 vittoria Argentina

0 pareggi

1 vittoria Croazia

1 gol fatto Argentina

3 gol fatti Croazia