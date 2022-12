Prenderanno il via domani, martedì 13 dicembre 2022, le ultime quattro partite di Qatar 2022.

La prima semifinale sarà Argentina-Croazia, calcio d’inizio alle ore 20 presso il Lusail Stadium.

Quindi, mercoledì 14, all’Al Bayt Stadium, sempre con inizio alle ore 20, sarà la volta di Francia-Marocco.

Poi saranno in programma soltanto le due finali, quella per il terzo posto e quella che dovrà indicare chi succederà alla Francia campione del mondo a Russia 2018

13/12/2022, Lusail Stadium, Argentina-Croazia 3-0

14/12/2022, Al Bayt Stadium, Francia-Marocco 2-0