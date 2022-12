Ultimo dei quarti di finale in programma a Qatar 2022. Alle ore 20 di domani, all’Al Bayt Stadium, sarà giocata Inghilterra-Francia.

I vice campioni d’Europa contro i campioni del mondo.

L’ultimo scontro diretto in un torneo mondiale fra queste due formazioni risale esattamente a quaranta anni fa.

A Spagna 1982, infatti, Inghilterra e Francia fanno entrambe parte del Gruppo 4 (con Cecoslovacchia e Kuwait). Il 16 giugno a Bilbao finisce 3-1 per i britannici. Questo il tabellino dei marcatori: Robson al 1’ e al 67’, Soler al 24’, Mariner all’83’.

Curiosamente l’Inghilterra non avrebbe poi superato la seconda fase a gironi. Al contrario la Francia, nonostante il KO nel faccia a faccia con i vicini di casa, chiuse in quarta piazza quella manifestazione. Dietro all’Italia campione del mondo, la Germania occidentale e, superata nella finalina di consolazione, la Polonia.

Successivamente, più nessuno incrocio iridato.

Tuttavia avanti, in occasione di Inghilterra 1966, c’era stata l’altra sfida. Sempre nella fase a gironi, Gruppo 1, con Uruguay e Messico. Altro successo per gli inventori del football, stavolta per 2-0: doppietta di Hunt al 38’ e 75’.

A fine torneo sarebbe arrivato il primo e unico titolo intercontinentale per la nazionale dei Tre Leoni.

Insomma, quando l’Inghilterra vede la Francia nel torneo della FIFA ha sempre la meglio. Non solo. Un suo giocatore mette a referto una doppietta.

Anche a Russia 2018 gli inglesi incrociarono una europea nei quarti di finale, la Svezia. Terminò con un 2-0 per i britannici e le reti di Maguire e Alli. Stesso punteggio per i transalpini, 2-0, che eliminarono l’Uruguay grazie ai centri di Varane e Griezmann.

Chi passerà il turno incrocerà nella semifinale di Qatar 2022 la vincente di Marocco-Portogallo.

Il percorso di Inghilterra e Francia a Qatar 2022

Inghilterra-Iran 6-2

Inghilterra-USA 0-0

Galles-Inghilterra 0-3

Inghilterra-Senegal 3-0

Francia-Australia 4-1

Francia-Danimarca 2-1

Tunisia-Francia 0-1

Francia-Polonia 3-1

I precedenti fra Inghilterra e Francia ai mondiali di calcio

2 vittorie Inghilterra

0 pareggi

0 vittorie Francia

5 gol fatti Inghilterra

1 gol fatto Francia