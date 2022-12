Penultimo dei quarti di finale in programma a Qatar 2022. Alle ore 16 di domani, all’Al Thumama Stadium, andrà in scena Marocco-Portogallo.

I Leoni dell’Atlante per la prima volta nella loro storia sono al terz’ultimo atto di una rassegna iridata. Al massimo avevano raggiunto gli ottavi di finale a Messico 1986.

Eliminando proprio… il Portogallo.

Perché in quel torneo le due nazionali facevano parte del Gruppo F, con anche Inghilterra e Polonia. All’ultima giornata fu disputata Portogallo-Marocco e al triplice fischio finale il punteggio fu di 1-3. Doppietta di Khairi fra il 19’ e il 26’, Merry Krimau al 62’ per il 3-0, mentre la rete della bandiera lusitana fu segnata da Diamantino all’88’.

Marocco che supera il turno, Portogallo che rientra a casa.

Poco più di trent’anni dopo ecco un altro incrocio, a Russia 2018.

Anche stavolta le due compagini si ritrovarono faccia a faccia nella fase a gruppi, è il B con anche Iran e Spagna.

E va in scena la rivincita degli allora campioni d’Europa: Portogallo-Marocco 1-0, man of the match il grande escluso nel 6-1 portoghese alla Svizzera di qualche giorno fa, Cristiano Ronaldo dopo 4 minuti di gioco.

Portogallo agli ottavi e Marocco a casa.

Nelle ultime tre edizioni dei mondiali i rossoverdi non avevano mai raggiunto i quarti di finale. L’ultima volta fu nel 2006, in Germania, quando chiusero quarti (e ai quarti superarono l’Inghilterra ai calci di rigore dopo che al termine dei 120 minuti di gioco il punteggio era sempre sullo 0-0).

Chi passerà il turno incrocerà nella semifinale di Qatar 2022 la vincente di Inghilterra-Francia.

Il percorso di Marocco e Portogallo a Qatar 2022

Marocco-Croazia 0-0

Belgio-Marocco 0-2

Canada-Marocco 1-2

Marocco-Spagna 3-0 dcr

Portogallo-Ghana 3-2

Portogallo-Uruguay 2-0

Corea del Sud-Portogallo 2-1

Portogallo-Svizzera 6-1

I precedenti fra Marocco e Portogallo ai mondiali di calcio

1 vittoria Marocco

0 pareggi

1 vittoria Portogallo

3 gol fatti Marocco

2 gol fatti Portogallo