Secondo quarto di finale a Qatar 2022. Dopo Croazia-Brasile sarà la volta di Olanda-Argentina. Appuntamento alle ore 20 di domani al Lusail Stadium.

Sfida che vanta precedenti davvero illustri. Tanto per cominciare citandone uno: la finale del 1978 disputata a Buenos Aires. Dopo 90 minuti terminati sull’1-1 (Kempes al 38’ e Nanninga all’82’), nei supplementari i padroni di casa si portarono sul punteggio di 3-1 (ancora Kempes e sigillo definitivo di Bertoni) conquistando così il primo titolo iridato.

Quattro anni prima, a Germania 1974, le due selezioni si erano sfidate nel girone di semifinale e avevano avuto la meglio gli arancioni per 4-0: doppietta di Cruijff, centri di Krol e Rep.

I faccia a faccia più recenti sono, invece, quelli a Brasile 2014, 4-2 per i sudamericani ai calci di rigore nella semifinale; Germania 2006, pareggio ad occhiali, vale a scrivere col risultato di 0-0, nell’ultima giornata della fase a gruppi.

Infine, non dobbiamo scordare l’Olanda-Argentina a Francia 1998.

Quest’ultimo incrocio andò in scena proprio in occasione dei quarti di finale della rassegna iridata transalpina. Era il 4 luglio. A Marsiglia la selezione diretta da Guus Hiddink ebbe la meglio su quella di Daniel Passarella col punteggio di 2-1. Un vittoria targata un po’ Ajax e un po’ Milano. Perché a segnare furono Kluivert, che cresciuto dai Lancieri era passato anche dal Milan, e Bergkamp, che dopo gli esordi col club di Amsterdam aveva vestito anche il nerazzurro dell’Inter. Il momentaneo 1-1 dell’Albiceleste fu firmato, invece, da Lopez.

Bilancio complessivo (non considerando l’esito dei calci di rigore) dei precedenti fra Olanda e Argentina: 2 vittorie olandesi, 2 pareggi, 1 successo argentino, 7 gol fatti dagli arancioni, 4 reti marcati dai biancocelesti.

Chi passerà il turno incrocerà nella semifinale di Qatar 2022 la vincente di Croazia-Brasile.

Il percorso di Olanda e Argentina a Qatar 2022

Olanda-Senegal 2-0

Olanda-Ecuador 1-1

Olanda-Qatar 2-0

Olanda-USA 3-1

Argentina-Arabia Saudita 1-2

Argentina-Messico 2-0

Polonia-Argentina 0-2

Argentina-Australia 2-1

I precedenti fra Olanda e Argentina ai mondiali di calcio

2 vittorie Olanda

2 pareggi

1 vittoria Argentina

7 gol fatti Olanda

4 gol fatti Argentina