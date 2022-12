Scattano i quarti di finale a Qatar 2022. La prima sfida in programma domani, ore 16, all’Education City Stadium, sarà Croazia-Brasile.

Non certamente una partita inedita nella storia della rassegna iridata.

Anzi, questo sarà il terzo scontro diretto da Germania 2006 in poi. Il rendiconto dei precedenti sorride ai sudamericani: 2 vittorie, 4 gol fatti a fronte di 1 rete incassata. Fra l’altro l’unico centro subito è frutto di un… autogol.

Nei mondiali tedeschi le due selezioni facevano parte del Gruppo F e esordirono proprio sfidandosi. Era il 13 giugno. A Berlino terminò con un 1-0 per la Seleçao. Man of the match Kakà, in rete al minuto 44. Al termine della fase a gironi il Brasile avrebbe staccato il biglietto per gli ottavi di finale, mentre la Croazia sarebbe tornata a casa superata nel raggruppamento anche dall’Australia.

A Brasile 2014 ecco nuovamente l’incrocio nel Gruppo A.

Anzi, Brasile-Croazia fu gara d’apertura della rassegna sudamericana, il 12 giugno a San Paolo. Sorprendentemente dopo 11 minuti gli europei passarono in vantaggio per l’autorete di Marcello. Quindi Neymar (che col rigore segnato alla Corea del Sud è a un solo gol di distanza in nazionale da Pelè, 76 a 77) marcò al 29’ e al 71’ (su penalty), prima del definitivo 3-1 firmato Oscar al 91’.

Brasile agli ottavi e Croazia nuovamente a casa stavolta superata in classifica dal Messico.

Scaramanticamente dobbiamo ricordare ai brasiliani che quando hanno incrociato i croati non hanno poi alzato al cielo la coppa del mondo. Nel 2006 si fermarono ai quarti, nel 2014 arrivarono quarti.

Per i Pentacampeoes si tratterà della settimana volta ai quarti di finale di un mondiale. A Russia 2018 furono superati dal Belgio per 2-1. Per i giocatori dalla maglia a scacchi biancorossa sarà, al contrario, la terza comparsata in questa fase di un torneo iridato. A Russia 2018 superarono i padroni di casa per 4-3 ai calci di rigore.

Chi passerà il turno incrocerà nella semifinale di Qatar 2022 la vincente di Olanda-Argentina.

Il percorso di Croazia e Brasile a Qatar 2022

Marocco-Croazia 0-0

Croazia-Canada 4-1

Croazia-Belgio 0-0

Giappone-Croazia 1-3 dcr

Brasile-Serbia 2-0

Brasile-Svizzera 1-0

Camerun-Brasile 1-0

Brasile-Corea del Sud 4-1

I precedenti fra Croazia e Brasile ai mondiali di calcio

0 vittorie Croazia

0 pareggi

2 vittorie Brasile

1 gol fatto Croazia

4 gol fatti Brasile