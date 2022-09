Atalanta e Napoli prime in classifiche alla sosta per gli impegni delle nazionali.

Perché i nerazzurri di Bergamo sbancano l’Olimpico di Roma con una rete di Scalvini al 35’ del primo tempo. Lo 0-1 non cambierà più fino al triplice fischio finale.

Al Meazza rossonero succede, invece, tutto nel secondo tempo: Politano su rigore, Giroud, Simeone per il 2-1 del Napoli sul Milan.

Prima, storica vittoria del Monza in Serie A. Fra l’altro con una ‘vittima’ illustre. Al Brianteo i biancorossi superano la Juventus per 1-0 grazie a un centro di Gytkjaer. Lo stesso giocatore che qualche mese fa aveva trascinato il Monza in Serie A grazie a 5 marcature nel corso dei play-off promozione.

Da segnalare, sempre in Monza-Juventus, l’esordio vincente sulla panchina dei lombardi di Raffaele Palladino (fra l’altro ex bianconero).

All’ora di pranzo era toccato all’Inter alzare bandiera bianca sul campo dell’Udinese. Nonostante il vantaggio di Barella dopo una manciata di minuti, i nerazzurri subivano i 2 gol dell’1-3 finale in prossimità del triplice fischio finale.

E così i bianconeri di Sottil si ritrovano sorprendentemente terzi in classifica.

La 7a giornata della Serie A 2022/2023 si era aperta col successo del Lecce a Salerno per 2-1 ed era proseguita con le vittorie esterne di Empoli, 1-0 a Bologna, e Sassuolo, 1-0 a Torino. Mentre il derby Spezia-Sampdoria aveva sorriso ancora una volta agli Aquilotti, 2-1 con Nzola man of the match.

Fra gli altri risultati della 7a giornata 2022/2023 da segnalare il 4-0 della Lazio sulla Cremonese, con doppietta di Immobile, e della Fiorentina sul Verona, 2-0.

Di seguito tutti i risultati della 7a giornata della Serie A 2022/2023, i marcatori di ogni singolo match, le prime posizioni della classifica, il prossimo turno di campionato in programma l’1, 2 e 3 ottobre 2022 dopo la sosta per le nazionali, l’ultima prima di Qatar 2022. I risultati della 7a giornata della Serie A 2022/2023

Salernitana-Lecce 1-2 (Ceesay – Gonzalez aut. – Strefezza)

Bologna-Empoli 0-1 (Bandinelli)

Spezia-Sampdoria 2-1 (Sabiri – Murillo aut. – Nzola)

Torino-Sassuolo 0-1 (Avarez)

Cremonese-Lazio 0-4 (2 Immobile, 1 rig. – Milinkovic-Savic – Pedro)

Fiorentina-Verona 2-0 (Ikone – Gonzalez)

Milan-Napoli 1-2 (Politano rig. – Giroud – Simeone)

Monza-Juventus 1-0 (Gytkjaer)

Roma-Atalanta 0-1 (Scalvini)

Udinese-Inter 3-1 (Barella – Skriniar aut. – Bijol – Arslan) Le prime posizioni della classifica di Serie A 2022/2023

Atalanta 17 punti

Napoli 17

Udinese 16

Lazio 14

Milan 14

Roma 13

Inter 12

Torino 10

Juventus 10 Per la classifica completa clicca qui

Il prossimo turno di campionato in programma l’1, 2 e 3 ottobre 2022.

Empoli-Milan

Inter-Roma

Napoli-Torino

Atalanta-Fiorentina

Juventus-Bologna

Lazio-Spezia

Lecce-Cremonese

Sampdoria-Monza

Sassuolo-Salernitana

Verona-Udinese



