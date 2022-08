Come l’anno scorso il primo KO dell’Inter di Inzaghi arriva per mano dell’ex squadra del mister piacentino. La Lazio di Sarri, infatti, si impone col punteggio di 3-1 nel match del venerdì all’Olimpico.

L’altro big match di giornata, Juventus-Roma, termina con un segno X, 1-1. A rete le due punte tanto attese: Vlahovic e Abraham.

Senza storia la partita del Meazza col Milan che fa 2-0 sul Bologna con un gol per tempo. Leao e Giroud i marcatori.

L’Udinese in rimonta supera il Monza al Brianteo, 1-2. Stesso punteggio (ma andamento del match diverso) in Cremonese-Torino, 1-2.

E’ pareggio per 2-2 in Spezia-Sassuolo.

Nei match di questa domenica goleada della Salernitana contro la Sampdoria, 4-0. Fra i marcatori anche l’ex Bonazzoli. L’Atalanta passa a Verona di misura, 1-0, grazie a Koopmeiners.

Finisce in parità, 1-1, Lecce-Empoli e primo punto in questo torneo per i pugliesi.

Mentre è 0-0 e tante emozioni in Fiorentina-Napoli.

Curiosità statistica: negli ultimi 10 campionati di Serie A, dal 2012/2013, c’era sempre stata almeno una squadra a punteggio pieno, 9, dopo le prime tre giornate di campionato.

Di seguito tutti i risultati della 3a giornata della Serie A 2022/2023, i marcatori di ogni singolo match, le prime posizioni della classifica, il prossimo turno di campionato in programma il 30 e 31 agosto, l’1 settembre 2022. I risultati della 3a giornata della Serie A 2022/2023

Lazio-Inter 3-1 (F. Anderson – Lautaro – L. Alberto – Pedro)

Monza-Udinese 1-2 (Colpani – Beto – Udogie)

Cremonese-Torino 1-2 (Vlasic – Radonjic – Sernicola)

Juventus-Roma 1-1 (Vlahovic – Abraham)

Milan-Bologna 2-0 (R. Leao – Giroud)

Spezia-Sassuolo 2-2 (Frattesi – Bastobni – Nzola rig. – Pinamonti)

Fiorentina-Napoli 0-0

Lecce-Empoli 1-1 (Parisi – Strefezza)

Salernitana-Sampdoria 4-0 (Dia – Bonazzoli – Vilhena – Botheim)

Verona-Atalanta 0-1 (Koopmeiners) Le prime posizioni della classifica di Serie A 2022/2023

Atalanta 7 punti

Lazio 7

Milan 7

Roma 7

Torino 7

Napoli 7

Inter 6

Juventus 5

Fiorentina 5 Per la classifica completa clicca qui

Il prossimo turno di campionato in programma il 30 e 31 agosto, l’1 settembre 2022.

Inter-Cremonese

Roma-Monza

Sassuolo-Milan

Empoli-Verona

Juventus-Spezia

Napoli-Lecce

Sampdoria-Lazio

Udinese-Fiorentina

Atalanta-Torino

Bologna-Salernitana



