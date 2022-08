Una vetta che non t’aspetti!

Dopo i risultati della 2a giornata della Serie B 2022/2023 comandano la classifica il Cosenza, vittoria in rimonta per 2-1 sul Modena (con Brescianini man of the match), e il Frosinone, fragoroso 3-0 sul Brescia (Moro, Caso, Mulattieri i bomber), a punteggio pieno.

Alle spalle di questa coppia ecco l’Ascoli, il Cagliari, il Genoa e il Palermo tutti a 4 punti.

I bianconeri fanno 1-1 con la Spal. I rossoblù isolani superano per 2-1 il Cittadella. I rossoblù liguri non vanno oltre lo 0-0 col Benevento. Il rosanero chiudono 1-1 col Bari.

Da segnalare il secondo pareggio di fila per le tanto attese Bari, Como e Parma.

Da segnalare che le due neo promosse, Modena e Sudtirol, sono ancora ferme a quota zero punti.

Di seguito tutti i risultati della 2a giornata della Serie B 2022/2023, i marcatori di ogni singolo match, le prime posizioni della classifica, il prossimo turno di campionato in programma il 27, 28 e 29 agosto 2022. I risultati della 2a giornata della Serie B 2022/2023

Bari-Palermo 1-1 (Valente – Cheddira)

Ascoli-Spal 1-1 (Gondo – Maistro)

Genoa-Benevento 0-0

Perugia-Parma 0-0

Cagliari-Cittadella 2-1 (Asencio – Mancosu – Makoumbou)

Cosenza-Modena 2-1 (Bonfanti – Florenzi – Brescianini)

Frosinone-Brescia 3-0 (Moro – Caso – Mulattieri)

Pisa-Como 2-2 (Blanco - Morutan rig. – Kerrigan – Torregrossa)

Sudtirol-Venezia 1-2 (Odogwu – Cuisance – Curto aut.)

Ternana-Reggina 1-0 (Partipilo) Le prime posizioni della classifica di Serie B 2022/2023

Cosenza 6

Frosinone 6

Ascoli 4

Genoa 4

Palermo 4

Cagliari 4

Reggina 3

Brescia 3

Cittadella 3

Ternana 3

Venezia 3 Per la classifica completa clicca qui

Il prossimo turno di campionato in programma il 27, 28 e 29 agosto 2022.

Modena-Ternana

Palermo-Ascoli

Spal-Cagliari

Benevento-Frosinone

Cittadella-Venezia

Parma-Cosenza

Perugia-Bari

Pisa-Genoa

Reggina-Sudtirol

Como-Brescia



