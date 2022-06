Le ultime otto figurine extra della collezione Panini “Calciatori 2021-2022” vanno a completare la sezione speciale il “Film del Campionato”, che celebra i protagonisti e i momenti salienti della stagione, la sezione “EA Sports Player of the Month” e la sezione “Coach of the Month”, dedicate ai riconoscimenti mensili di Lega Serie A destinati ai migliori giocatori e allenatori.

Per quanto riguarda la sezione il “Film del Campionato” la prima figurina celebra la vittoria dell’Inter nella Coppa Italia Frecciarossa, al termine di una gara ricca di emozioni contro la Juventus, finita 4-2 dopo i tempi supplementari.

Una figurina è dedicata a Davide Nicola, “l’uomo dei miracoli”, che ha portato la Salernitana ad una storica salvezza all’ultima giornata di campionato. Davide Nicola, da allenatore subentrato, in quindici partite ha ribaltato la classifica firmando una vera e propria impresa sportiva. Lo stesso allenatore, inoltre, è risultato vincitore del Premio Panini The Coach Experience, concorso via social in collaborazione con AIAC, e a cui è stata consegnata la “Figurina d’Oro” Panini.

Spazio alla prima pagina del 23 maggio de La Gazzetta dello Sport dal titolo “Favoloso Milan” che celebra la vittoria dello scudetto da parte della squadra rossonera, sottolineando l’impresa dei ragazzi di Mister Pioli. Infine, un’ulteriore figurina celebrativa della festa rossonera, Campione della Serie A Tim.

Le due nuove figurine destinate alla sezione “EA Sports Player of the Month” sono dedicate ai migliori giocatori, scelti dalla Lega Serie A, dei mesi di aprile e maggio 2022: Marcelo Brozović e Sandro Tonali. Per la sezione “Coach of the Month” le due figurine presentano Siniša Mihajlović, miglior allenatore di aprile, e Stefano Pioli, al terzo riconoscimento di questa stagione, miglior allenatore di maggio.

Queste otto figurine extra verranno distribuite gratuitamente sabato 11 giugno, in una speciale bustina abbinata a “SportWeek” e “La Gazzetta dello Sport”.

“Con queste figurine speciali, parte integrante della collezione “Calciatori”, termina la narrazione di una stagione avvincente fino all’ultimo, narrazione iniziata con le figurine inserite nelle bustine in vendita in edicola e proseguita con quelle contenute nelle diverse bustine del “Film del Campionato”” - ha spiegato Antonio Allegra, direttore Mercato Italia di Panini. “In un campionato combattuto ed equilibrato come si è rivelato quello appena concluso, il ruolo di queste istantanee permetterà ai collezionisti di contestualizzare e ricordare al meglio la stagione quando, tra qualche anno, riprenderanno in mano la loro raccolta.”

La collezione “Calciatori 2021-2022” vede tra i suoi licenziatari la Lega Serie A, la Lega Serie B, la Lega Pro, l’AIC, l’AIAC e, come novità assoluta, la FIGC. Si compone di 742 figurine formato 54x76 retro adesive, di cui oltre 120 su materiale speciale, da raccogliere in un album di 128 pagine. La copertina ritrae l’immagine di un giovane tifoso esultante in maglia azzurra. Una delle principali novità della collezione è lo sviluppo orizzontale della figurina dei giocatori di Serie A TIM, con il classico “mezzobusto” ed in azione del calciatore, oltre alle sue informazioni base (numero di maglia, caratteristiche fisiche e palmares). Come contenuti editoriali troviamo le figurine di Serie A TIM, Serie BKT, Serie C, Serie D e Serie A Femminile Timvision.



Link:

Calciatori Panini online