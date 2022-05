Ultima giornata 2021/2022 e ultimi verdetti!

E’ il Milan ad aggiudicarsi lo scudetto 2021/2022.

A Reggio Emilia contro il Sassuolo finisce per 3-0 con i rossoneri Giroud (doppietta) e Kessie autori dei centri che valgono il titolo numero 19 di campioni d’Italia. Sugli scudi Rafael Leao autore di ben 3 asssist. Campo, quello del Mapei Stadium che sorride all’attaccante portoghese, perché la stagione scorsa vi aveva stabilito il gol più veloce nella storica della Serie A.

Stesso punteggio, 3-0, per l’Inter sulla Sampdoria. Al Meazza marcano Perisic e, poi, Correa due volte. Ma alla fine i punti di distacco fra i due club milanesi sono un paio: Milan 86 e Inter 84.

Napoli che chiude con un successo per 3-0 sul campo dello Spezia. A rete vanno Politano, Zielinski e Demme.

Juventus che cade sul campo della Fiorentina. Il 2-0 per la Viola è frutto dei centri di Duncan in chiusura del prima tempo e Gonzalez, su calcio di rigore, al tramonto del secondo. I tre punti permettono ai toscani di tornare in Europa dopo una lunga assenza.

Lazio che fa 3-3 all’Olimpico col Verona. Va prima sotto per 0-2, Simeone e Lasagna, ribalta poi sul 3-2, Cabral, Anderson, Pedro, quindi subisce il 3-3 da parte di Hongla.

Nell’anticipo del venerdì la Roma aveva invece fatto 3-0 in casa del Torino grazie a una doppietta di Abraham (l’inglese ha chiuso il suo primo campionato di Serie A con 17 marcature) e gol di Pellegrini.

Resta fuori dall’Europa l’Atalanta di Gasperini che a Bergamo subisce la settima sconfitta interna per mano dell’Empoli, 0-1 con Stulac.

Genoa-Bologna è 0-1.

E con il Grifone e il Venezia in Serie B retrocede il Cagliari.

I rossoblù, infatti, non vanno oltre lo 0-0 al Penzo e contro i lagunari e non approfittano del KO all’Arechi della Salernitana con l’Udinese 0-4.

Di seguito tutti i risultati della 38a giornata della Serie A 2021/2022 con tutti i marcatori di ogni singolo match, le prime posizioni della classifica. I risultati della 38a giornata della Serie A 2021/2022

Atalanta-Empoli 0-1 (Stulac)

Fiorentina-Juventus 2-0 (Duncan – Gonzalez rig.)

Genoa-Bologna 0-1 (Barrow)

Inter-Sampdoria 3-0 (2 Correa – Perisic)

Lazio-Verona 3-3 (Simeone – Lasagna – Cabral – F.Anderson – Pedro – Hongla)

Salernitana-Udinese 0-4 (Deulofeu – Nestorovsky – Udogie – Pereyra)

Sassuolo-Milan 0-3 (2 Giroud – Kessie)

Spezia-Napoli 0-3 (Politano – Zielinski – Demme)

Torino-Roma 0-2 (2 Abraham, 1 rig. – Pellegrini rig.)

Venezia-Cagliari 0-0 Le prime posizioni della classifica di Serie A 2021/2022

Milan 86 punti

Inter 84

Napoli 79

Juventus 70

Lazio 64

Roma 63

Fiorentina 62

Atalanta 59

Verona 53

Torino 50

Sassuolo 50 Per la classifica completa clicca qui





Link:

La classifica della Serie A