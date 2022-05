I rossoneri del Milan, dopo un primo tempo chiuso sullo 0-0, superano per 2-0 l’Atalanta. A rete Leao al 56’ e, venti minuti più tardi, Hernandez.

Dopo oltre un decennio il Milan supera quota 80 punti in classifica, l’ultima fu nel 2010/2011 quando l’allora squadra di Allegri chiuse la stagione a 82. Con ancora tre punti in palio i ragazzi di Pioli possono terminare il campionato a 86.

Soprattutto basterà loro pareggiare l’ultima contro il Sassuolo per vincere lo scudetto 2021/2022.

Perché l’Inter fa sì 3-1 a Cagliari ma è 2 punti sotto i cugini ed è in svantaggio negli scontri diretti.

Ufficiale il terzo posto del Napoli. Con Osimhen, alla 50esima in Serie A da azzurro, Insigne, all’ultima al Maradona-San Paolo, e Lobotka fa 3-0 con il Genoa.

Per i rossoblù è retrocessione in Serie B. L’ultima volta in cadetteria fu nella stagione 2006/2007.

Domani, chiuderanno il quadro dei risultati della 37a giornata della Serie A 2021/2022 Sampdoria-Fiorentina e Juventus-Lazio.

Nella parte calda della classifica è ufficiale anche la retrocessione del Venezia.

Verdetto arrivato prima di Roma-Venezia (1-1 con Okereke e Shomurodov a rete), perché Empoli-Salernitana nel primo pomeriggio di sabato era terminata 1-1 (con i campani che fallivano il rigore del possibile 2-1, parato da Vicario).

Spezia conquista aritmeticamente la terza stagione di Serie A consecutiva: 3-2 in casa dell’Udinese.

Torino che vince al Bentegodi di Verona per 1-0.

Sassuolo che dilaga nel derby regionale col Bologna, 3-1, grazie a una doppietta di Scamacca e a un gol in rovesciata di Berardi.

Di seguito tutti i risultati della 37a giornata della Serie A 2021/2022 con tutti i marcatori di ogni singolo match, le prime posizioni della classifica, il prossimo turno di campionato in programma il 20, 21 e 22 maggio 2022. I risultati della 37a giornata della Serie A 2021/2022

Empoli-Salernitana 1-1 (Cutrone – Bonazzoli)

Roma-Venezia 1-1 (Okereke – Shomurodov)

Udinese-Spezia 2-3 (Molina – Verde – Gyasi – Maggiore – Mari)

Verona-Torino 0-1 (Brekalo)

Bologna-Sassuolo 1-3 (2 Scamacca – Berardi – Orsolini rig.)

Cagliari-Inter 1-3 (2 Martinez – Darmian – Lykogiannis)

Milan-Atalanta 2-0 (Leao – Hernandez)

Napoli-Genoa 3-0 (Osimhen – Insigne rig. – Lobotka)

Juventus-Lazio (posticipo lunedì)

Sampdoria-Fiorentina (posticipo lunedì) Le prime posizioni della classifica di Serie A 2021/2022

Milan 83 punti

Inter 81

Napoli 76

Juventus 69

Lazio 62

Roma 60

Atalanta 59

Fiorentina 59

Verona 52

Torino 50

Sassuolo 50 Per la classifica completa clicca qui

Il prossimo turno della Serie A, 38a giornata, in programma il 20, 21 e 22 maggio 2022.

Atalanta-Empoli

Fiorentina-Juventus

Genoa-Bologna

Inter-Sampdoria

Lazio-Verona

Salernitana-Udinese

Sassuolo-Milan

Spezia-Napoli

Torino-Roma

Venezia-Cagliari



