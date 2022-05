Rischia grosso l’Inter, sotto per 0-2 alla mezz’ora del primo tempo, che supera per 4-2 l’Empoli e sorpassa i cugini del Milan in vetta alla classifica. Una rimonta firmata Lautaro Martinez, doppietta per l’argentino.

Ma le vertigini da prima piazza durano poco più di 24 ore.

Perché stavolta Verona non si rivela fatale al Milan. Con un doppietta di Tonali, più un centro di Florenzi, i rossoneri passano per 3-1 al Bentegodi e mantengono il primo posto in graduatoria a due giornate dal termine della Serie A 2021/2022.

Nonostante l’ennesimo rigore fallito in campionato, il quarto, il Napoli conquista la Torino granata con un 1-0 firmato Fabian Ruiz. Curiosità statistica: il centro campista spagnolo ha segnato da dentro l’area di rigore, quest’anno aveva sempre marcato da lontano, l’ultimo centro dentro i sedici metri e mezzo risaliva a oltre mille giorni fa, al maggio 2019.

Cade la Juventus in casa del Genoa. Avanti col 115esimo gol di Dybala da bianconero, in tutte le competizioni, la Vecchia Signora si fa raggiungere e sorpassare negli ultimi minuti del match. Decisivo il rigore di Criscito che dopo avere fallito quello nel derby al 95’, ha marcato quello contro la sua ex squadra al 96’.

Uno scatenato Luis Alberto, assist più gol, dà la vittoria alla Lazio sulla Sampdoria, 2-‘.

Finisce col successo dell’Atalanta per 3-1 la sfide del Picco contro lo Spezia. E’ pareggio per 1-1, invece, la termine di Sassuolo-Udinese.

Centesima vittoria in Serie A per il Venezia (e prima per mister Soncin) col Bologna. Una sfida ricca di capovolgimenti: lagunari avanti per 2-0, poi sotto 2-3, quindi Aramu e Johnsen fissano il punteggio sul 4-2 finale.

Non vince nessuno in Salernitana-Cagliari, 1-1.

Lotta salvezza 6 team in 8 punti, dai 33 di Samp e Spezia ai 25 del Venezia. Tutti possono ancora salvarsi o retrocedere…

Di seguito tutti i risultati della 36a giornata della Serie A 2021/2022 con tutti i marcatori di ogni singolo match, le prime posizioni della classifica, il prossimo turno di campionato in programma il 14, 15 e 16 maggio 2022. I risultati della 36a giornata della Serie A 2021/2022

Genoa-Juventus 2-1 (Dybala – Gudmundsson – Criscito rig.)

Inter-Empoli 4-2 (2 Martinez – Pinamonti – Asslani – Romagnoli aut. – Sanchez)

Lazio-Sampdoria 2-0 (Patric – Luis Alberto)

Sassuolo-Udinese 1-1 (Scamacca – Nuytinck)

Torino-Napoli 0-1 (Fabian Ruiz)

Salernitana-Cagliari 1-1 (Verdi rig. – Altare)

Spezia-Atalanta 1-3 (Muriel – Verde – Djimsiti – Pasalic)

Venezia-Bologna 4-3 (Henry – Kyine – Orsolini – Arnautovic – Schouten – Aramu rig. – Johnsen)

Verona-Milan 1-3 (2 Tonali – Faraoni – Florenzi)

Fiorentina-Roma (posticipo lunedì) Le prime posizioni della classifica di Serie A 2021/2022

Milan 80 punti

Inter 78

Napoli 73

Juventus 69

Lazio 61

Roma 59

Atalanta 58

Fiorentina 56

Verona 52

Torino 47

Sassuolo 47 Per la classifica completa clicca qui

Il prossimo turno della Serie A, 37a giornata, in programma il 14, 15 e 16 maggio 2022.

Empoli-Salernitana

Roma-Venezia

Udinese-Spezia

Verona-Torino

Bologna-Sassuolo

Cagliari-Inter

Milan-Atalanta

Napoli-Genoa

Juventus-Lazio

Sampdoria-Fiorentina



