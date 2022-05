Occorrono più di ottanta minuti al Milan dell’ex Pioli per avere la meglio sulla Fiorentina. Man of the match Rafael Leao, autore dell’1-0 con cui va in archivio Mila-Fiorentina.

Qualche ora più tardi l’Inter risponde ai cugini in rossonero passando al Friuli di Udine con un 2-1 frutto dei centri di Perisic e Lautaro Martinez. Di Pussetto la rete dell'Udinese che lascia incerto il match fino al triplice fischio finale.

Dopo il KO di Empoli il Napoli di Spalletti riparte con una sestina casalinga contro il Sassuolo. Nel 6-1 del San Paolo-Maradona vanno a segno ben 5 marcatori differenti (fra i quali spicca la doppietta di Mertens).

Tiene il passo, seppur a fatica, degli azzurri la Juventus di Allegri. Nel lunch match contro il Venezia deve ringraziare Bonucci che nel giorno del suo 35esimo compleanno si regala una doppietta che rende vano il gol (come all’andata) di Aramu, 2-1 il risultato finale allo Stadium.

Primo, storico successo del Torino in campionato sul campo dell’Empoli. I granata passano 3-1 al Castellani grazie a una tripletta di Belotti, con i primi due centri che pareggiano e ribaltano il vantaggio dei locali su calcio di rigore.

Continua il momento OK del Bologna che dopo aver rallentato Milan e Juventus e fermato l’Inter obbliga allo 0-0 anche la Roma.

Spettacolo al Picco di La Spezia. La sfida fra i locali e la Lazio termina col punteggio di 3-4 e Acerbi, solo una settimana fa al centro delle critiche da parte dei supporters biancocelesti, autore della rete decisiva al 90’. Pensare che lo Spezia era andato in vantaggio per ben tre volte.

Nella zona rossa della classifica scatto in avanti della Sampdoria che fa suo il derby della Lanterna contro il Genoa per 1-0. A decidere la stracittadina un gol in scivolata di Sabiti. Soprattutto, il rigore parato da Audero a Criscito al minuto 96.

Cagliari KO in casa contro il Verona, 1-2.

La giornata si chiuderà domani sera col risultato di Atalanta-Salernitana.

Di seguito tutti i risultati della 35a giornata della Serie A 2021/2022 con tutti i marcatori di ogni singolo match, le prime posizioni della classifica, il prossimo turno di campionato in programma il 6, 7, 8 e 9 maggio 2022. I risultati della 35a giornata della Serie A 2021/2022

Atalanta-Salernitana (posticipo lunedì)

Cagliari-Verona 1-2 (Barak – Caprari – Joao Pedro)

Empoli-Torino 1-3 (3 Belotti, 2 rig. – Zurkowski)

Juventus-Venezia 2-1 (2 Bonucci – Aramu)

Milan-Fiorentina 1-0 (Leao)

Napoli-Sassuolo 6-1 (2 Mertens – Koulibaly – Osimhen – Lozano – Rrahmani – Lopez)

Roma-Bologna 0-0

Sampdoria-Genoa 1-0 (Sabiri)

Spezia-Lazio 3-4

Udinese-Inter 0-1 (Perisic – Lautaro – Pussetto) Le prime posizioni della classifica di Serie A 2021/2022

Milan 77 punti

Inter 75

Napoli 70

Juventus 69

Roma 59

Lazio 59

Fiorentina 56

Atalanta 55

Verona 52

Torino 47

Sassuolo 46 Per la classifica completa clicca qui

I recuperi della 20a giornata in programma mercoledì 5 maggio 2022

Salernitana-Venezia Il prossimo turno della Serie A, 36a giornata, in programma il 6, 7, 8 e 9 maggio 2022.

Genoa-Juventus

Inter-Empoli

Lazio-Sampdoria

Sassuolo-Udinese

Torino-Napoli

Salernitana-Cagliari

Spezia-Atalanta

Venezia-Bologna

Verona-Milan

Fiorentina-Roma



La classifica della Serie A