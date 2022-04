Nuovo ribaltone in vetta alla Serie B e dopo i risultati della 36a giornata il Lecce mette una seria ipoteca alla promozione diretta.

I giallorossi salentini, infatti, superano per 2-0 il Pisa nel big match del Via del Mare – Giardiniero. Di Luciano e Faragò le marcature, una per tempo, che hanno fissato il punteggio finale.

Crolla invece a Crotone la Cremonese. I grigiorossi incassano addirittura 3 reti nella prima frazione di gioco. Inutile il forcing nel secondo tempo, nonostante attorno all’ora di gioco Zanimacchia avesse accorciato le distanze. Al triplice fischio finale è 3-1 per i calabresi che però non accorciano sul Cosenza. Perché i Lupi della Sila fanno anche loro 3-1, ma sul Pordenone.

Da segnalare il pesante KO del Monza a Frosinone. Nonostante il vantaggio, i brianzoli hanno poi incassato 4 centri per un 1-4 finale che complica (e non di poco) i piani di promozione diretta in Serie A.

Da segnalare i pareggi ad occhiali, 0-0, in Alessandria-Reggina e Ascoli-Cittadella.

Nel match delle ore 18 altri colpi di scena.

Il Benevento passa in vantaggio sulla Ternana con un colpo di testa di Barba ma nel ripresa prima subisce il pareggio di Donnarumma e poi il colpo del KO da Partipilo, 1-2. Fallito così l’assalto al secondo posto in classifica.

Brescia che in vantaggio per 1-0 alla scadere del match è raggiunto dalla Spal sull’1-1 all’ulitmo minuto del recupero.

In zona salvezza da segnalare la preziosa vittoria del Vicenza sul Como per 2-0.

Di seguito tutti i risultati della 36a giornata della Serie B 2021/2022, i marcatori di ogni singolo match, le prime posizioni della classifica, il prossimo turno di campionato in programma il 30 aprile 2022. I risultati della 36a giornata della Serie B 2021/2022

Alessandria-Reggina 0-0

Ascoli-Cittadella 0-0

Benevento-Ternana 1-2 (Barba – Donnarumma – Partipilo)

Brescia-Spal 1-1 (Tramoni – Latte Lath)

Como-Vicenza 0-2 (Brosco – Meggiorni)

Cosenza-Pordenone 3-1 (2 Larrivey, 1 rig. – Lovisa – Camporese)

Crotone-Cremonese 3-1 (Kargbo – Baez aut. – Calapai – Zanimacchia)

Frosinone-Monza 4-1 (Mota Carvalho – Ciano – Zerbin – Di Gregorio aut. – Canotto)

Lecce-Pisa 2-0 (Lucioni – Faragò)

Perugia-Parma (posticipo ore 20:45) Le prime posizioni della classifica di Serie B 2021/2022

Cremonese 66 punti

Lecce 65

Monza 64

Pisa 63

Benevento 63

Brescia 63

Ascoli 59

Frosinone 58

Perugia 52

Ternana 51 Per la classifica completa clicca qui

Il prossimo turno della Serie B, 37a giornata, in programma il 30 aprile 2022.

Cittadella-Brescia

Cremonese-Ascoli

Monza-Benevento

Parma-Alessandria

Pisa-Cosenza

Pordenone-Crotone

Reggina-Como

Spal-Frosinone

Ternana-Perugia

Vicenza-Lecce



La classifica della Serie B