Pioggia di verdetti dopo i risultati dell’ultima giornata di Serie C.

Il testa a testa fra Sudtirol e Padova nel girone A di Serie C premia gli altoatesini che con un 2-0 sul campo della Triestina, doppietta di Casiraghi che raggiunge così quota 11 gol in stagione, raggiungono quota 90 punti e conquistano la prima, storica promozione in Serie B. Resta secondo il Padova che, dopo la vittoria in Coppa Italia di categoria proprio ai danni dei concorrenti al salto in cadetteria, perde in casa contro la Virtusvecomp Verona per 1-2.

Nel girone B di Serie C è il Modena a sorridere nel lungo testa a testa regionale con la Reggiana. I gialloblù fanno 4-0 in casa contro il Pontedera, mentre i granata passano col punteggio di 2-0 a Teramo. Due vittorie che lasciano immutato il distacco di 2 punti in classifica fra i club emiliani.

Di seguito tutti i risultati della 38a giornata e le classifiche della Serie C 2021/2022, gironi A, B e C. Risultati 38a giornata Serie C girone A

Albinoleffe-Trento 1-3

Feralpi Salò-Renate 0-0

Fiorenzuola-Giana Erminio 0-2

JuventusU23-Legnago 3-2

Mantova-Pro Vercelli 3-0

Padova-Virtusvecomp Verona 1-2

Pergolettese-Pro Patria 1-0

Pro Sesto-Lecco 1-0

Seregno-Piacenza 2-2

Triestina-Sudtirol 0-2 Classifica Serie C girone A

Play-off Serie C girone A

Lecco-Pro Patria

Pro Vercelli-Pergolettese

JuventusU23-Piacenza Play-out Serie C girone A

Giana-Trento

Seregno-Pro Sesto Risultati 38a giornata Serie C girone B

Carrarese-Viterbese 1-3

Lucchese-Pistoiese 3-2

Modena-Pontedera 4-0

Montevarchi-Gubbio 2-1

Olbia-Grosseto 3-1

Pescara-Imolese 2-2

Siena-Cesena 0-0

Teramo-Reggiana 0-2

Virtus Entella-Fermana 2-1

Vis Pesaro-Ancona 0-4 Classifica Serie C girone B

Play-off Serie C girone B

Pescara-Carrarese

Ancona-Olbia

Gubbio-Lucchese Play-out Serie C girone B

Imolese-Viterbese

Fermana-Pistoiese Risultati 38a giornata Serie C girone C

Bari-Palermo 0-2

Campobasso-Potenza 1-1

Catania-Messina (non disputata)

Foggia-Avellino 2-0

Juve Stabia-Virtus Francavilla 4-0

Monopoli-Andria BAT 2-1

Monterosi-Latina 0-1

Picerno AZ-Taranto 2-2

Turris-Paganese 4-2

Vibonese-Catanzaro 0-3 Classifica Serie C girone C

Play-off Serie C girone C

Monopoli-Picerno AZ

Virtus Francavilla-Monterosi

Foggia-Turris Play-out Serie C girone C

Paganese-Andria BAT



