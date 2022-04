Come all’andata l’Inter supera la Roma segnando 3 gol e scavalca i cugini rossoneri in vetta alla classifica di Serie A. Almeno fino al risultato di Lazio-Milan, posticipo in programma alle ore 20:45 di stasera.

I nerazzurri fanno tris in 52 minuti: Dumfries, Brozovic, Martinez. Di Mkhitaryan la rete della bandiera capitolina.

Negli anticipi del sabato da registrare il ritorno ai tre punti dell’Atalanta di Gasperini che a Venezia fa 3-1 ritrovando anche il contributo dei suoi attaccanti Muriel e Zapata (di Pasalic e Crnigoj le altre due reti dell’incontro); la vittoria del Torino per 2-1 sullo Spezia (da segnalare la doppietta di Lukic); il pareggio con un centro per parte, 1-1, in Verona-Sampdoria.

La domenica s’è aperta con il colpo della Salernitana nel lunch match contro la Fiorentina. Bonazzoli l’uomo gara che ha firmato il 2-1 per i granata dopo che Saponara aveva pareggiato il vantaggio siglato da Djuric.

Clamoroso al Castellani di Empoli dove i padroni di casa si ritrovano sotto di due reti al 53’ contro il Napoli e negli ultimi dieci minuti riescono a ribaltare il match grazie a una doppietta di Pinamonti e a un gol di Henderson, 3-2 il punteggio finale. Gli azzurri toscani non conquistavano l’intera posta in palio dalla 17esima giornata quando sbancarono proprio il San Paolo-Maradona.

Finisce 2-2 Bologna-Udinese.

Da ricordare che la 34a giornata si chiuderà domani sera col risultato di Sassuolo-Juventus.

Di seguito tutti i risultati della 34a giornata della Serie A 2021/2022 con tutti i marcatori di ogni singolo match, le prime posizioni della classifica, il prossimo turno di campionato in programma il 30 aprile, l’1 e 2 maggio 2022. I risultati della 34a giornata della Serie A 2021/2022

Bologna-Udinese 2-2 (Hickey – Udogie – Success – Sansone)

Empoli-Napoli 3-2 (2 Pinamonti – Mertens – Insigne – Henderson)

Genoa-Cagliari (posticipo ore 18)

Inter-Roma 3-1 (Dumfries – Brozovic – Martinez – Mkhitaryan)

Lazio-Milan (posticipo ore 20:45)

Salernitana-Fiorentina 2-1 (Djuric – Saponara – Bonazzoli)

Sassuolo-Juventus (posticipo, lunedì)

Torino-Spezia 2-1 (2 Lukic, 1 rig. – Manay rig.)

Venezia-Atalanta 1-3 (Pasalic – Zapata – Muriel – Crnigoj)

Verona-Sampdoria 1-1 (Caputo – Caprari) Le prime posizioni della classifica di Serie A 2021/2022

Inter 72 punti

Milan 71

Napoli 67

Juventus 63

Roma 58

Lazio 56

Fiorentina 56

Atalanta 54

Verona 49

Sassuolo 46

Torino 43 Per la classifica completa clicca qui

I recuperi della 20a giornata in programma mercoledì 27 aprile 2022

Fiorentina-Udinese

Atalanta-Torino

Bologna-Inter Il prossimo turno della Serie A, 35a giornata, in programma il 30 aprile, l’1 e 2 maggio 2022.

Atalanta-Salernitana

Cagliari-Verona

Empoli-Torino

Juventus-Venezia

Milan-Fiorentina

Napoli-Sassuolo

Roma-Bologna

Sampdoria-Genoa

Spezia-Lazio

Udinese-Inter



La classifica della Serie A