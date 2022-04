Quarta sfida stagionale fra Sudtirol e Padova.

Nelle ultime due c’era in palio la Coppa Italia di categoria, stavolta il primato nel girone A di Serie C e la promozione in cadetteria.

I club arrivano a questo scontro diretto divisi da 2 lunghezze.

I biancorossi del Sudtirol comandano il raggruppamento con 86 punti (26V – 8X – 2P con 47GF e 9GS). I biancorossi del Padova inseguono a 84 (25V – 9X – 2P con 59GF e 24GS).

Delle altre 57 squadre impegnate nel terzo livello del calcio italiano soltanto il Modena, girone B, si avvicina a questa coppia con 84 punti.

I precedenti sono tutti raccolti negli anni Duemila.

In campionato e a Bolzano ne rintracciamo 5 con questo bilancio: 1 successo per il Sudtirol, 4 segni X, zero vittorie per il Padova.

Insomma, altoatesini sempre a punti, patavini mai vittoriosi, gli ultimi due faccia a faccia terminati 1-1.

Osservando i singoli match scopriamo che già 1 volta Sudtirol-Padova è andata in scena in occasione di una 37esima giornata. Era la stagione 2016/2017 e al triplice fischio finale il punteggio recitava 1-0 con Gliozzi a rete su calcio di rigore al 32’.

Considerando anche i Padova-Sudtirol i testa a testa salgono a quota 12 e l’ago si sposta verso i veneti: 4-3 per affermazioni con 5 match chiusi senza vincitori.

All’andata, in questo torneo, fu 0-0.

Com’è finita la doppia sfida di Coppa Italia?

L’ha alzata al cielo il Padova che dopo lo 0-0 casalingo s’è imposto in esterna per 1-0 con gol di Jelenic al 64’.

PS: da quando ha preso in mano il Padova mister Massimo Oddo ha fatto bottino pieno, 24 punti in 8 giornate, centrando soltanto successi e recuperando un punto per ogni turno disputato, 8 in totale!





CONFRONTI DIRETTI A BOLZANO (SERIE C)

5 incontri disputati

1 vittoria Sudtirol

4 pareggi

0 vittorie Padova

3 gol fatti Sudtirol

2 gol fatti Padova

CONFRONTI DIRETTI IN SERIE C

12 incontri disputati

3 vittorie Sudtirol

5 pareggi

4 vittorie Padova

9 gol fatti Sudtirol

12 gol fatti Padova