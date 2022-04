Dopo il Bari, promosso in Serie B lo scorso fine settimana, anche il Modena, girone B di Serie C, è più vicino alla cadetteria. A due turni dalla fine del campionato 2021/2022 sono ancora 4 i punti di vantaggio in classifica sui rivali della Reggiana. Un vantaggio che i gialloblù devono al proprio portiere. Riccardo Gagno, infatti, è stato l’autore del 2-1 sull’Imolese al 91’. Ma l’estremo difensore non ha marcato sugli sviluppi di un corner o su un calcio da fermo, bensì con un rinvio di circa 80 metri che ha sorpreso il collega e avversario Gianmaria Rossi.

Pensare che fino a qualche istante prima del rocambolesco gol, col successo per 2-1 sulla Fermana la Reggiana aveva rosicchiato due punti alla capolista.

Nel girone C di Serie C, purtroppo, c’è da registrare la revoca dell’affiliazione alla Figc del Catania calcio con la conseguente estromissione dal campionato e lo svincolo di tutti i suoi tesserati. Riscritta pertanto alla classifica del girone, perché tutti i punti conquistati o perduti dai club nei match contro gli etnei non sono più conteggiati.

Nel girone A della Serie C continua il testa a testa fra Sudtirol, 4-0 sul campo del Fiorenzuola, e il Padova, 1-0 casalingo con la Giana. E il prossimo turno di campionato, sabato alle ore 14:30 per la penultima giornata di regular season, riserva proprio Sudtirol-Padova.

Di seguito tutti i risultati della 36a giornata e le classifiche della Serie C 2021/2022, gironi A, B e C. Risultati 36a giornata Serie C girone A

Albinoleffe-Virtusvecomp Verona 0-0

Feralpi Salò-Pro Patria 2-1

Fiorenzuola-Sudtirol 0-4

JuventusU23-Renate 2-1

Lecco-Piacenza 1-2

Mantova-Pergolettese 0-2

Padova-Giana Erminio 1-0

Pro Sesto-Legnago 1-2

Seregno-Trento 0-0

Triestina-Pro Vercelli 4-2 Classifica Serie C girone A

Prossima giornata Serie C girone A

Giana Erminio-Triestina

Lecco-Seregno

Legnago-Albinoleffe

Piacenza-Feralpi Salò

Pro Patria-Mantova

Pro Vercelli-Fiorenzuola

Renate-Pergolettese

Sudtirol-Padova

Trento-JuventusU23

Virtusvecomp Verona-Pro Sesto Risultati 36a giornata Serie C girone B

Carrarese-Lucchese 1-0

Fermana-Reggiana 1-2

Gubbio-Pistoiese 2-2

Modena-Imolese 2-1

Montevarchi-Cesena 4-0

Olbia-Vis Pesaro 1-1

Pescara-Grosseto 2-1

Siena-Ancona 1-1

Teramo-Pontedera 1-1

Virtus Entella-Viterbese 2-1 Classifica Serie C girone B

Prossima giornata Serie C girone B

Ancona-Teramo

Cesena-Carrarese

Fermana-Olbia

Grosseto-Lucchese

Gubbio-Modena

Imolese-Vis Pesaro

Pistoiese-Pescara

Pontedera-Siena

Reggiana-Virtus Entella

Viterbese-Montevarchi Risultati 36a giornata Serie C girone C

Bari-Avellino 1-0

Campobasso-Vibonese 4-1

Catania-Latina (non disputata per esclusione del Catania dal campionato)

Juve Stabia-Paganese 4-0

Messina-Taranto 1-0

Monterosi-Virtus Francavilla 1-0

Picerno AZ-Andria BAT 3-0

Turris-Potenza 0-2

Foggia-Catanzaro (posticipo) Classifica Serie C girone C

Prossima giornata Serie C girone C

Andria BAT-Monterosi

Avellino-Vibonese

Catanzaro-Campobasso

Latina-Monopoli

Messina-Turris

Paganese-Picerno AZ

Potenza-Juve Stabia

Taranto-Bari

Virtus Francavilla-Foggia



