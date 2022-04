Come nel 2017/2018 il Napoli rischia di dire addio alla corsa scudetto per mano della Fiorentina.

Nell’ultimo anno della gestione Sarri fatale fu la trasferta al Franchi di Firenze. Stavolta gli azzurri cadono al Maradona-San Paolo.

Il risultato di Napoli-Fiorentina è di 2-3: Gonzalez, Ikoné e Cabral i marcatori in maglia viola, mentre di Mertens era stato il momentaneo 1-1 e Osimhen col 2-3 aveva tenuto accese le speranze napoletane negli ultimi minuti del match .

Così la squadra di Spalletti si ritrova agganciata al secondo posto della classifica dall’Inter che sabato pomeriggio, al Meazza, ha fatto 2-0 contro il Verona. Da segnalare che nella storia della sfida fra nerazzurri e gialloblù quello di Barella risulta il gol interista numero 100 in Serie A.

Senza scordare che l’Inter ha da recuperare il match contro il Bologna e, quindi, la possibilità di scavalcare proprio il Napoli.

Si fa vicina anche la Juventus che trascinata da De Ligt e Vlahovic ribalta il vantaggio del Cagliari e vince per 2-1 in Sardegna.

Nel lunch match l’ex Immobile si scatena contro il Genoa, tripletta, dando lla Lazio il successo per 4-1.

Da segnalare il 2-1 del Sassuolo sull’Atalanta, doppietta di un sempre più convincente Traore, lo 0-0 in Empoli-Spezia, il 2-1 dell’Udinese a Venezia al minuto 94.

Di seguito tutti i risultati della 32a giornata della Serie A 2021/2022 con tutti i marcatori di ogni singolo match, le prime posizioni della classifica, il prossimo turno di campionato in programma il 15, 16 e 18 aprile 2022. I risultati della 32a giornata della Serie A 2021/2022

Bologna-Sampdoria (posticipo lunedì)

Cagliari-Juventus 1-2 (Joao Pedro – De Ligt – Vlahovic)

Empoli-Spezia 0-0

Genoa-Lazio 1-4 (3 Immobile – Marusic – Patric aut.)

Inter-Verona 2-0 (Barella – Dzeko)

Napoli-Fiorentina 2-3 (Gonzalez – Mertens – Ikoné – Cabral – Osimhen)

Roma-Salernitana (posticipo)

Sassuolo-Atalanta 2-1 (2 Traore - Muriel)

Torino-Milan (posticipo)

Venezia-Udinese 1-2 (Deulofeu rig. – Henry - Becao) Le prime posizioni della classifica di Serie A 2021/2022

Milan 67 punti

Napoli 66

Inter 66

Juventus 62

Lazio 55

Roma 54

Fiorentina 53

Atalanta 51

Sassuolo 46

Verona 45

Torino 38 Per la classifica completa clicca qui

Il prossimo turno della Serie A, 33a giornata, in programma il 15, 16 e 18 aprile 2022.

Milan-Genoa

Spezia-Inter

Cagliari-Sassuolo

Fiorentina-Venezia

Juventus-Bologna

Lazio-Torino

Sampdoria-Salernitana

Udinese-Empoli

Atalanta-Verona

Napoli-Roma



