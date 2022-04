Cade a Frosinone la capolista Cremonese.

Nonostante il vantaggio firmato da Buonaiuto, i grigiorossi si vedono prima raggiungere su calcio di rigore da Canotto e poi superare dai gialloblù con la rete decisiva di Zerbin, 2-1 il punteggio finale.

Lecce di misura sulla Spal.

I giallorossi conquistano l’intera posta in palio grazie a una rete dell’islandese Helgason a metà della ripresa. L’1-0 resiste fino al triplice fischio finale.

Succede tutto nel primo tempo in Como-Cittadella. Baldini porta in vantaggio gli ospiti, Ciciretti pareggia dopo neppure un minuto dalla ripresa del gioco, ancora Baldini fa 2-1 con un destro dalla distanza al 36’. Risultato 1-2 per i granata.

Importante successo in chiave salvezza dell’Alessandria che trascinata dai centri di Marconi e Milanese fa 2-0 sul Pordenone.

Di seguito tutti i risultati della 34a giornata della Serie B 2021/2022, i marcatori di ogni singolo match, le prime posizioni della classifica, il prossimo turno di campionato in programma il 18 aprile 2022. I risultati della 34a giornata della Serie B 2021/2022

Alessandria-Pordenone 2-0 (Marconi – Milanese)

Como-Cittadella 1-2 (2 Baldini – Ciciretti)

Frosinone-Cremonese 2-1 (Buonaiuto – Canotto – Zerbin)

Lecce-Spal 1-0 (Helgason)

Ascoli-Reggina (posticipo domenica)

Benevento-Vicenza (posticipo domenica)

Cosenza-Monza (posticipo domenica)

Crotone-Ternana (posticipo domenica)

Perugia-Pisa (posticipo domenica)

Brescia-Parma (posticipo lunedì) Le prime posizioni della classifica di Serie B 2021/2022

Lecce 65 punti

Cremonese 63

Monza 60

Pisa 59

Brescia 58

Benevento 57

Frosinone 54

Ascoli 52

Perugia 48

Cittadella 48

Parma 45

Ternana 44

Reggina 44

Como 44 Per la classifica completa clicca qui

Il prossimo turno della Serie B, 35a giornata, in programma il 18 aprile 2022.

Cittadella-Alessandria

Cremonese-Cosenza

Monza-Brescia

Parma-Ascoli

Pisa-Como

Pordenone-Benevento

Reggina-Lecce

Spal-Crotone

Ternana-Frosinone

Vicenza-Perugia



Link:

La classifica della Serie B