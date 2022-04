Il Napoli raggiunge il Milan in vetta alla classifica. Ma i rossoneri giocheranno domani.

Perché nel frattempo gli azzurri sbancano Bergamo e battendo l’Atalanta per 3-1 si portano a quota 66 punti in graduatoria. Di Insigne-Politano-Elmas le reti del successo partenopeo sull’Atalanta (che con De Roon trovava il momentaneo 1-2).

Emozioni e non finire nel derby d’Italia Juventus-Inter.

Nerazzurri in vantaggio alla conclusione del primo tempo su calcio di rigore trasformato da Calhanoglu. Ma il giocatore dell’Inter si era fatto ribattere il primo tentativo da Szczesny. Anzi, dopo la parata del portiere il pallone era comunque finito nella porta della Juventus ma l’arbitro aveva annullato per fallo su un difensore bianconero. Poi l’intervento del VAR e la ripetizione della massima punizione che questa volta finiva in rete.

Inutili i successivi tentativi juventini di pareggiare che si infrangevano anche contro i pali della porta difesa da Handanovic.

Roma che a Genova, contro la Sampdoria, passa per 1-0 grazie al ritorno al gol di Mkhitaryan. Il giallorosso non segnava dalla 21a giornata.

La Lazio dimentica il derby e contro il Sassuolo passa per 2-1. Di Lazzari e Milinkovic-Savic i centri biancazzurri, mentre il neroverdi accorciavano le distanze troppo tardi, nel recupero del secondo tempo, con Traoré.

Il derby del Franchi sorride alla Fiorentina. I viola battono per 1-0 l’Empoli. Azzurri che però recriminano per una rete (rovesciata di Di Francesco) annullata sullo 0-0 e l’espulsione di Luperto da cui nasce la punizione poi deviata in rete da Gonzalez.

A distanza di quasi un anno, l’ultimo risaliva al 15 maggio 2021, il Torino si vede assegnare un calcio di rigore che risulta determinante per l’1-0 in casa della Salernitana. Però Belotti si era fatto respingere da Sepe il primo tiro dagli undici metri. L’intervento del VAR ha fatto ripetere la massima punizione e l’attaccante granata alla seconda occasione ha fatto centro.

Udinese a valanga sul Cagliari, 5-1, con Beto autore di una tripletta.

Importante vittoria dello Spezia in pieno recupero, Gyasi, sul Venezia per 1-0.

Di seguito tutti i risultati della 31a giornata della Serie A 2021/2022 con tutti i marcatori di ogni singolo match, le prime posizioni della classifica, il prossimo turno di campionato in programma il 9, 10 e 11 aprile 2022. I risultati della 31a giornata della Serie A 2021/2022

Atalanta-Napoli 1-3 (Insigne rig. – Politano – De Roon – Elmas)

Fiorentina-Empoli 1-0 (Gonzalez)

Juventus-Inter 0-1 (Calhanoglu rig.)

Lazio-Sassuolo 2-1 (Lazzari – Milinkovic-Savic – Traoré)

Milan-Bologna (posticipo, lunedì)

Salernitana-Torino 0-1 (Belotti rig.)

Sampdoria-Roma 0-1 (Mkhitaryan)

Spezia-Venezia 1-0 (Gyasi)

Udinese-Cagliari 5-1 (3 Beto – Joao Pedro – Becao – Molina)

Verona-Genoa (posticipo, lunedì) Le prime posizioni della classifica di Serie A 2021/2022

Milan 66 punti

Napoli 66

Inter 63

Juventus 59

Roma 54

Lazio 52

Atalanta 51

Fiorentina 50

Sassuolo 43

Verona 42

Torino 38 Per la classifica completa clicca qui

Il prossimo turno della Serie A, 32a giornata, in programma il 9, 10 e 11 aprile 2022.

Bologna-Sampdoria

Cagliari-Juventus

Empoli-Spezia

Genoa-Lazio

Inter-Verona

Napoli-Fiorentina

Roma-Salernitana

Sassuolo-Atalanta

Torino-Milan

Venezia-Udinese



