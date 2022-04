Dopo la sosta per gli impegni delle nazionali nella corsa a Qatar 2022 riparte la Serie B con la 32a giornata.

La capolista Cremonese in casa non va oltre l’1-1 con la Reggina. In vantaggio con Ciofani i grigiorossi pagano l’uomo in meno e subiscono il pareggio ad opera di Galabinov su rigore.

Si avvicina il Lecce che, in attesa del risultato di Benevento-Pisa e del risultato di Como-Monza, sale fino alla posizione della classifica. Nel big match del Via del Mare contro il Frosinone è decisiva una rete di bomber Coda nel primo tempo, col punteggio finale che non sposterà dall’1-0.

Balzo in alto in graduatoria anche per l’Ascoli. La squadra di Sottil vince per 1-0 con il Pordenone grazie a un centro del subentrato Baschirotto quando il cronometro segna l’85’.

Ternana corsara sul campo del Cittadella, 2-1 con le emozioni concentrate tutte nel finale. Prima il pareggio di Tavernelli al 90’, quindi la seconda rete, dopo quella nella prima frazione, di Donnarumma al 94’.

Prosegue la serie utile del Parma che fa 3-1 a Cosenza trascinata di un super Bernabè, doppietta per il numero 16 gialloblù.

Finisce col segno X, 2-2, Alessandria-Spal.

Di seguito tutti i risultati della 32a giornata della Serie B 2021/2022, i marcatori di ogni singolo match, le prime posizioni della classifica, il prossimo turno di campionato in programma il 5 e 6 aprile 2022. I risultati della 32a giornata della Serie B 2021/2022

Alessandria-Spal 2-2 (Corazza – Capradossi – Viviani - Marconi)

Ascoli-Pordenone 1-0 (Baschirotto)

Benevento-Pisa (posticipo ore 16:15)

Cittadella-Ternana 1-2 (2 Donnarumma – Tavernelli)

Cosenza-Parma 1-3 (2 Bernabè – Danilo – Larrivey rig.)

Cremonese-Reggina 1-1 (Ciofani – Galabinov rig.)

Lecce-Frosinone 1-0 (Coda)

Brescia-Vicenza (posticipo domenica)

Como-Monza (posticipo domenica)

Crotone-Perugia (posticipo domenica) Le prime posizioni della classifica di Serie B 2021/2022

Cremonese 60

Lecce 59

Pisa 58

Monza 57

Brescia 54

Ascoli 52

Benevento 51

Frosinone 51

Perugia 46

Cittadella 44

Ternana 44

Reggina 44 Per la classifica completa clicca qui

Il prossimo turno della Serie B, 33a giornata, in programma il 5 e 6 aprile 2022.

Cittadella-Perugia

Cremonese-Alessandria

Monza-Ascoli

Parma-Como

Pisa-Brescia

Pordenone-Frosinone

Reggina-Benevento

Spal-Cosenza

Ternana-Lecce

Vicenza-Crotone



