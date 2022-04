Quello dello Stadium sarà il derby d’Italia numero 178 nella Serie A con la formula del girone unico.

Il terzo in questa stagione.

I precedenti 2 sono terminati, al novantesimo, col risultato di 1-1.

Nel girone d’andata del campionato Dzeko portò in vantaggio i nerazzurri al minuto 17, rispose Dybala all’89’ su calcio di rigore. Nella finale di Supercoppa Italiana giocata al Meazza di Milano McKennie mise a segno l’1-0 per i bianconeri al 25’, dieci minuti più tardi, 35’, ecco l’1-1 su penalty firmato Martinez. Quindi quando tutto lasciava presagire che il trofeo sarebbe stato assegnato con i tiri dagli undici metri, ecco la zampata di Sanchez al 121’ e la vittoria del Biscione col punteggio di 2-1.

I precedenti a Torino vedono in netto vantaggio la Vecchia Signora: 61 successi, 16 segni X, 11 sconfitte, 156 gol marcati a fronte di 68 reti incassate.

Gli ultimi 3 faccia a faccia in Piemonte sono terminati tutti col successo dei padroni di casa.

L’anno scorso, 2020/2021, fu 3-2: Cristiano Ronaldo al 24’, Lukaku al 35’ su rigore, Cuadrado al 48’ del primo tempo, autorete di Chiellini all’83’, massima punizione di Cuadrado all’88’.

Successo che portò a 8 le sfide positive per Madama in casa e in Serie A.

Perché il più recente segno 2 in schedina è l’1-3 all’11a giornata 2012/2013: Vidal al 1’, Milito al 59’ (rigore) e 75’, Palacio all’89’.

Se prendiamo in considerazione tutti i derby d’Italia della Serie A i bianconeri restano in vantaggio, ma la forbice fra le due squadre s’accorcia: 85 successi, 45 pareggi, 47 stop, 255 centri all’attivo contro 206 al passivo.

I risultati più ricorrenti degli Juventus-Inter di Serie A?

L’1-0 è comparso per 20 volte, l’ultima nel 2018/2019 alla 15a giornata con mattatore Mandzukic.

Il 2-0 vanta 13 caps, la più recente nel 2019/2020 al 26o turno con reti di Ramsey e Dybala.

Sul gradino più basso del podio l’1-1 con le sue 8 comparsate, ma non si vede dal 2014/2015, Tevez da un lato e Icardi dall’altro. Precedenti Juventus-Inter in Serie A

61 vittorie Juventus

16 pareggi

11 vittorie Inter

156 gol fatti Juventus

68 gol fatti Inter Ultima vittoria Juventus: 3-2 nel 2020/2021

Ultimo pareggio: 0-0 nel 2017/2018

Ultima vittoria Inter: 1-3 nel 2012/2013

Partite senza gol per la Juventus: 13 su 88

Partite senza gol per l’Inter: 43 su 88

Massimo di gol segnati dalla Juventus: 9 nel 1960/1961

Massimo di gol segnati dall’Inter: 4 nel 1961/1962

Massimo di gol in uno Juventus-Inter: 10 nel 9-1 del 1960/1961

Precedenti Juventus-Inter alla 31a giornata di Serie A: 4 Precedenti Juventus-Inter in Serie A al termine del primo tempo

41 vittorie Juventus

35 pareggi

12 vittorie Inter

67 gol fatti Juventus

31 gol fatti Inter Precedenti fra Juventus e Inter in Serie A

85 vittorie Juventus

45 pareggi

47 vittorie Inter

255 gol fatti Juventus

206 gol fatti Inter



