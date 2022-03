Dopo i risultati della 30a giornata della Serie A 2021/2022 restano tre i punti di distacco fra il Milan capolista e il Napoli primo degli inseguitori.

I rossoneri, in trasferta a Cagliari, vincono 1-0 grazie a un sinistro da fuori area di Bennacer. Gli azzurri, in casa contro l’Udinese, ribaltano lo svantaggio iniziale con un doppietta di Osimhen, 2-1.

Perde ancora terreno, invece, l’Inter campione d’Italia in carica. Al Meazza ospitando la Fiorentina non va oltre l’1-1. Non solo, Dumfries deve pareggiare il vantaggio ospite di Torreira.

Con la coppia Dybala-Vlahovic la Juventus fa 2-0 sulla Salernitana e si porta a una sola lunghezza dall’Inter che ospiterà dopo la pausa per le qualificazioni ai mondiali di Qatar 2022 nel derby d’Italia allo Stadium.

La 30a giornata della Serie A 2021/2022 si era aperta venerdì con i successi del Sassuolo, 4-1 sullo Spezia, e del Genoa, 1-0 col Torino. Da segnalare i 100 gol in Serie A di Domenico Berardi e il ritorno al successo casalingo del Grifone a distanza di quasi un anno dall’ultima volta.

Nel lunch match conquista i tre punti l’altra metà di Genova, quella blucerchiata della Sampdoria, 2-0 sul Venezia per via della doppietta di Caputo.

E’ pareggio per 1-1 in Empoli-Verona. Due curiosità: gli azzurri fanno centro col figlio dell’allenatore che l’Hellas aveva scelto per questa stagione, sostituendolo poi con Tudor, mentre Cancellieri al primo centro in Serie A sfata il tabù dei gol scaligeri al Castellani nel massimo campionato (zero prima di questo pomeriggio e i due rigori sbagliati nella ripresa da Simeone non lasciavano ben sperare per i tifosi gialloblù).

Di seguito tutti i risultati della 30a giornata della Serie A 2021/2022 con tutti i marcatori di ogni singolo match, le prime posizioni della classifica, il prossimo turno di campionato in programma il 3 aprile 2022 dopo la sosta per i match di qualificazione a Qatar 2022. I risultati della 30a giornata della Serie A 2021/2022

Bologna-Atalanta (posticipo ore 20:45)

Cagliari-Milan 0-1 (Bennacer)

Empoli-Verona 1-1 (Di Francesco – Cancellieri)

Genoa-Torino 1-0 (Portanova)

Inter-Fiorentina 1-1 (Torreira – Dumfries)

Juventus-Salernitana 2-0 (Dybala – Vlahovic)

Napoli-Udinese 2-1 (2 Osimhen – Deulofeu)

Roma-Lazio (posticipo ore 18)

Sassuolo-Spezia 4-1 (2 Berardi, 1 rig. – Verde - Ayhan – Scamacca)

Venezia-Sampdoria 0-2 (2 Caputo) Le prime posizioni della classifica di Serie A 2021/2022

Milan 66 punti

Napoli 63

Inter 60

Juventus 59

Lazio 49

Atalanta 48

Roma 48

Fiorentina 47

Sassuolo 43

Verona 42

Torino 35

Bologna 33 Per la classifica completa clicca qui

Il prossimo turno della Serie A, 31a giornata, in programma il 3 aprile 2022.

Atalanta-Napoli

Fiorentina-Empoli

Juventus-Inter

Lazio-Sassuolo

Milan-Bologna

Salernitana-Torino

Sampdoria-Roma

Spezia-Venezia

Udinese-Cagliari

Verona-Genoa



Link:

La classifica della Serie A