Con una rete al 95’ dell’ex Barberis, fino a due stagioni fa in maglia pitagorica, il Monza batte per 1-0 il Crotone e si porta in vetta alla classifica della Serie B.

Almeno in attesa dei posticipi domenicali della 31a giornata della Serie B 2021/2022.

Alle spalle dei brianzoli balzo in avanti anche del Frosinone che fa 2-0 sul Benevento con una rete per tempo, Ricci su rigore nel primo e autorete di Vogliacco nel secondo.

Pareggio ad occhiali, 0-0, in Parma-Lecce.

Reggina che ha la meglio sul Cosenza per 1-0 grazie a un rigore di Folorunsho.

Infine, Ternana valanga sull’Alessandria, con i grigi che incassano il terzo KO per 0-3 e non segnano dalla 27esima giornata.

Di seguito tutti i risultati della 31a giornata della Serie B 2021/2022, i marcatori di ogni singolo match, le prime posizioni della classifica, il prossimo turno di campionato in programma il 2 e 3 aprile 2022. I risultati della 31a giornata della Serie B 2021/2022

Frosinone-Benevento 2-0 (Ricci rig. – Vogliacco aut.)

Monza-Crotone 1-0 (Barberis)

Parma-Lecce 0-0

Reggina-Cosenza 1-0 (Folorunsho rig.)

Ternana-Alessandria 3-0 (Celli – Mazzocchi – Martella)

Perugia-Como (posticipo domenica)

Pisa-Cittadella (posticipo domenica)

Pordenone-Brescia (posticipo domenica)

Spal-Cremonese (posticipo domenica)

Vicenza-Ascoli (posticipo domenica) Le prime posizioni della classifica di Serie B 2021/2022

Monza 57 punti

Cremonese 56

Lecce 56

Pisa 55

Brescia 53

Benevento 51

Frosinone 51

Ascoli 49

Perugia 46

Cittadella 44 Per la classifica completa clicca qui

Il prossimo turno della Serie B, 32a giornata, in programma il 2 e 3 aprile 2022.

Alessandria-Spal

Ascoli-Pordenone

Benevento-Pisa

Cittadella-Ternana

Cosenza-Parma

Cremonese-Reggina

Lecce-Frosinone

Brescia-Vicenza

Como-Monza

Crotone-Perugia



Link:

La classifica della Serie B