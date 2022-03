Una doppietta di Zanimacchia, esterno di scuola Juventus, permette alla Cremonese di mister Pecchia di superare per 2-1 il Pordenone e conquistare la vitta della classifica di Serie B dopo questo turno infrasettimanale.

Alle spalle dei grigiorossi la coppia Lecce-Pisa.

I giallorossi fanno 2-2 col Cosenza ma devono ringraziare Blin che un colpo di testa al 95’ permette di non tornare a casa con una sconfitta. Sconfitta che invece patiscono i nerazzurri sul campo dell’Ascoli per via di una doppietta di Dionisi.

Vince il Monza sull’Alessandria, 3-0, che ormai vede la promozione diretta a una, due punti di distanza.

Finisce 2-2 Brescia-Benevento.

Colpo del Crotone che fa 2-0 col Frosinone. Infine pareggiano il Perugia, 1-1 con la Spal, e il Cittadella, 0-0 con la Reggina.

Di seguito tutti i risultati della 30a giornata della Serie B 2021/2022, i marcatori di ogni singolo match, le prime posizioni della classifica, il prossimo turno di campionato in programma il 19 e 20 marzo 2022. I risultati della 30a giornata della Serie B 2021/2022

Alessandria-Monza 0-3 (Di Gennaro aut. – Ciurria – Gytkjaer)

Brescia-Benevento 2-2 (Bisoli – Tello – Moreo – Forte)

Cittadella-Reggina 0-0

Como-Ternana 1-1 (La Gumina – Salzano rig.)

Cosenza-Lecce 2-2 (Coda – Larrivey – Millico – Blin)

Crotone-Frosinone 2-0 (Maric rig. – Golemic)

Vicenza-Parma 0-1 (Tutino)

Ascoli-Pisa 2-0 (2 Dionisi)

Cremonese-Pordenone 2-1 (2 Zanimacchia – Cambiaghi)

Perugia-Spal 1-1 (Kouan – Latte Lath) Le prime posizioni della classifica di Serie B 2021/2022

Cremonese 56 punti

Pisa 55

Lecce 55

Monza 54

Brescia 53

Benevento 51

Ascoli 49

Frosinone 48

Perugia 46

Cittadella 44 Per la classifica completa clicca qui

Il prossimo turno della Serie B, 31a giornata, in programma il 19 e 20 marzo 2022.

Frosinone-Benevento

Monza-Crotone

Parma-Lecce

Reggina-Cosenza

Ternana-Alessandria

Perugia-Como

Pisa-Cittadella

Pordenone-Brescia

Spal-Cremonese

Vicenza-Ascoli



Link:

La classifica della Serie B