Coda del Lecce (Ufficio Stampa LegaB)



Sei squadre raccolte in sei punti.

E’ quanto emerge dopo i risultati della 29a giornata della Serie B 2021/2022.

Il Pisa torna in vetta da solo dopo il 3-0 di questo pomeriggio sulla Cremonese (che fallisce il calcio di rigore del possibile 1-1 con Zanimacchia): doppietta di Torregrossa, il primo centro dagli undici metri, e sigillo finale di Puscas.

Lecce che fra le mura di casa non va oltre l’1-1 col Brescia. Un punteggio quasi scontato considerando che si affrontavano la migliore squadra interna con la migliore in trasferta. Strefezza e Bisoli i marcatori. Da segnalare che prima del match Massimo Coda, Lecce, era stato insignito col primo Trofeo MVP della Serie B (nel mese di febbraio: 6 presenze su 6 in campionato, partendo sempre titolare, per un totale di 529 minuti giocati, 5 reti segnate con una media di un gol ogni 106 minuti circa).

Monza a valanga su un Vicenza che in settimana aveva festeggiato i 120 anni della sua storia. Il 4-0 porta le firme di Sampirisi, Barberis, autorete di Pasini, Mancuso.

Vince anche il Benevento, 3-1 sul Crotone, grazie a un Moncini in grande spolvero (doppietta).

Chiudono il quadro dei risultati della 29a giornata di B Frosinone-Alessandria 3-0; Pordenone-Como 1-1, Reggina-Perugia 0-1, Spal-Ascoli 1-2, Ternana-Cosenza 2-0 e, venerdì, Parma-Cittadella 1-1.

Di seguito tutti i risultati della 29a giornata della Serie B 2021/2022, i marcatori di ogni singolo match, le prime posizioni della classifica, il prossimo turno di campionato in programma il 15 marzo 2022.

Parma-Cittadella 1-1 (Beretta rig. – Juric)

Benevento-Crotone 3-1 (2 Moncini – Vogliacco aut. – Forte rig.)

Frosinone-Alessandria 3-0 (Barisic – Zerbin – Canotto)

Lecce-Brescia 1-1 (Strefezza – Bisoli)

Monza-Vicenza 4-0 (Sampirisi – Barberis – Pasini aut. – Mancuso)

Pordenone-Como 1-1 (Cambiaghi – Gabrielloni)

Reggina-Perugia 0-1 (Burrai)

Spal-Ascoli 1-2 (Collocolo – Melchiorri – Buchel)

Ternana-Cosenza 2-0 (Koutsoupias – Donnarumma)

Pisa-Cremonese 3-0 (2 Torregrossa, 1 rig. – Puscas) Le prime posizioni della classifica di Serie B 2021/2022

Pisa 55 punti

Lecce 54

Cremonese 53

Brescia 52

Monza 51

Benevento 50

Frosinone 48

Ascoli 46

Perugia 45

Cittadella 43 Per la classifica completa clicca qui

Il prossimo turno della Serie B, 30a giornata, in programma il 15 marzo 2022.

Alessandria-Monza

Ascoli-Pisa

Brescia-Benevento

Cittadella-Reggina

Como-Ternana

Cosenza-Lecce

Cremonese-Pordenone

Crotone-Frosinone

Perugia-Spal

Vicenza-Parma Nella foto, fonte Ufficio Stampa Lega Serie B, la premiazione di Coda come MVP del mese di febbraio 2022.



