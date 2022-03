Il primo gol in questo campionato di Giroud lontano dallo stadio Meazza consegna al Milan la vittoria nel big match del Maradona – San Paolo per 1-0 sul Napoli.

Rossoneri quindi da soli al comando della classifica e azzurri che si ritrovano terzi.

Perché torna alla vittoria (e Lautaro Martinez a segnare) l’Inter che venerdì sera affonda la Salernitana alla 100esima in Serie A con un 5-0 e balza in seconda piazza.

Vince ancora la Juventus, al quattordicesimo risultato utile in campionato, 1-0 grazie alla rete di Morata sullo Spezia.

All’Olimpico la Roma batte l’Atalanta 1-0. Sufficiente il gol di Abraham nella prima frazione di gioco. I tre punti permettono ai giallorossi di agganciare proprio i nerazzurri, anche se gli orobici hanno disputato una partita in meno dei rivali.

Anche la Lazio si avvicina alla Dea. La squadra di Sarri in trasferta a Cagliari passa per 3-0: Immobile su rigore (che così raggiunge Piola a quota 143 gol in Serie A con la maglia della Lazio), Luis Alberto e Felipe Anderson.

E’ pareggio in Fiorentina-Verona, 1-1.

Per il Sassuolo 3 rigori e la vittoria al Penzo di Venezia dove nei precedenti 4 match di campionato, tutti in Serie C, non aveva mai marcato gol. Al triplice fischio finale è 1-4, con i lagunari che invece falliscono il loro penalty.

Pareggio ad occhiali, vale a scrivere col punteggio di 0-0, in Bologna-Torino e Genoa-Empoli.

Di seguito tutti i risultati della 28a giornata della Serie A 2021/2022 con tutti i marcatori di ogni singolo match, le prime posizioni della classifica, il prossimo turno di campionato in programma il 12, 13 e 14 marzo 2022. I risultati della 28a giornata della Serie A 2021/2022

Inter-Salernitana 5-0 (3 Martinez – 2 Dzeko)

Cagliari-Lazio 0-3 (Immobile rig. – L.Alberto – F.Anderson)

Roma-Atalanta 1-0 (Abraham)

Udinese-Sampdoria 2-1 (Deulofeu – Udogie – Caputo)

Bologna-Torino 0-0

Fiorentina-Verona 1-1 (Piatek – Caprari rig.)

Genoa-Empoli 0-0

Juventus-Spezia 1-0 (Morata)

Napoli-Milan 0-1 (Giroud)

Venezia-Sassuolo 1-4 (2 Berardi, 2 rig. – Raspadori – Scamacca rig. – Henry) Le prime posizioni della classifica di Serie A 2021/2022

Milan 60 punti

Inter 58

Napoli 57

Juventus 53

Atalanta 47

Roma 47

Lazio 46

Fiorentina 43

Verona 41

Sassuolo 39

Torino 34

Bologna 33 Per la classifica completa clicca qui

Il prossimo turno della Serie A, 29a giornata, in programma il 12, 13 e 14 marzo 2022.

Atalanta-Genoa

Fiorentina-Bologna

Lazio-Venezia

Milan-Empoli

Salernitana-Sassuolo

Sampdoria-Juventus

Spezia-Cagliari

Torino-Inter

Udinese-Roma

Verona-Napoli



