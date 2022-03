Dopo i risultati della 27a giornata della Serie B 2021/2022 s’è divisa la coppia in testa alla classifica fino alla vigilia di questo turno infrasettimanale.

Perché la Cremonese sul campo del Benevento non va oltre l’1-1, con Baez che pareggia la rete di Improta, mentre il Lecce supera l’Ascoli per 3-1, con la coppia Coda (doppietta)-Rodriguez (gol e assist) in grande spolvero.

Secondo in graduatoria il Brescia che sotto di una rete all’intervallo recupera e sorpassa il Perugia grazie a Bianchi e Palacio.

Torna a segnare e vincere il Pisa, 3-2, col Crotone, ma dopo aver chiuso il primo tempo sul 3-0 i toscani rischiano la rimonta nel corso della ripresa.

Finisce 1-1 Monza-Parma (con un super gol di Vazquez, morbido pallonetto di sinistro da dentro l’area).

Frosinone di rigore, 1-0, sul Cosenza.

Vince la Reggina col Vicenza, 3-1, mentre è segno X in Alessandria-Como, 1-1, e Spal-Cittadella, 0-0 (unica gara senza marcature in questo turno infrasettimanale).

Di seguito tutti i risultati della 27a giornata della Serie B 2021/2022, i marcatori di ogni singolo match, le prime posizioni della classifica, il prossimo turno di campionato in programma il 5 e 6 marzo 2022.

Alessandria-Como 1-1 (La Gumina – Casarini)

Benevento-Cremonese 1-1 (Improta – Baez)

Brescia-Perugia 2-1 (De Luca – Bianchi – Palacio)

Ternana-Pordenone 1-0 (Pettinari)

Frosinone-Cosenza 1-0 (Charpentier rig.)

Lecce-Ascoli 3-1 (2 Coda, 1 rig. – Rodriguez – Ricci)

Monza-Parma 1-1 (Vazquez – Gytkjaer)

Pisa-Crotone 3-2 (Puscas – Benali – Torregrossa – Mogos – Cuomo)

Reggina-Vicenza 3-1 (Galabinov rig. – Menez – Cortinovis – Padella)

Spal-Cittadella 0-0 Le prime posizioni della classifica di Serie B 2021/2022

Lecce 52

Brescia 51

Cremonese 50

Pisa 49

Benevento 47

Monza 45

Frosinone 44

Ascoli 42

Cittadella 42

Il prossimo turno della Serie B, 28a giornata, in programma il 5 e 6 marzo 2022.

Cittadella-Monza

Como-Spal

Cremonese-Brescia

Parma-Reggina

Pordenone-Pisa

Ascoli-Frosinone

Cosenza-Benevento

Crotone-Alessandria

Perugia-Lecce

Vicenza-Ternana



