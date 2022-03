Rallentano le prime due della classe negli anticipi del venerdì.

La capolista Milan fa 1-1 al Meazza contro l’Udinese. L’Inter non va oltre lo 0-0 sul campo del Genoa.

Così il Napoli, che fa 2-1 in casa della Lazio dell’ex Sarri, acciuffa i rossoneri proprio vetta alla classifica di Serie A.

E nel prossimo turno di campionato sarà proprio Napoli-Milan.

Tredicesimo risultato utile di fila per i bianconeri di Allegri, che centra anche la vittoria numero 300 nei campionati professionistici italiani. Trascinata da Vlahovic, doppietta, la Juventus passa a Empoli per 3-2.

Adesso la vetta è a soli 7 punti…

La Roma vince a La Spezia con un rigore di Abraham al 99’, 1-0.

Cade a Reggio Emilia col Sassuolo la Fiorentina. I neroverdi si impongono in pieno recupero grazie a un assist di Berardi e un gol di Defrel. Il risultato finale è di 2-1.

Primo gol in un campionato per il Bologna sul campo della Salernitana. L’1-1 è frutto di Arnautovic e Zortea. Un pareggio che permette ai rossoblù di scavalcare l’Empoli in classifica.

Ennesima giornata da marcatura multipla per Simeone. Con una tripletta fa sì che il Verona faccia suo il derby regionale col Venezia, 3-1.

Si alza la quota salvezza, perché il Cagliari infila il quinto risultato utile consecutivo e col 2-1 sul Torino balza a quota 22.

Di seguito tutti i risultati della 27a giornata della Serie A 2021/2022 con tutti i marcatori di ogni singolo match, le prime posizioni della classifica, il prossimo turno di campionato in programma il 4, 5 e 6 marzo 2022. I risultati della 27a giornata della Serie A 2021/2022

Atalanta-Sampdoria (posticipo, lunedì)

Empoli-Juventus 2-3 (2 Vlahovic – Zurkowski – La Mantia)

Genoa-Inter 0-0

Lazio-Napoli 1-2 (Insigne – Pedro – F.Ruiz)

Milan-Udinese 1-1 (Leao – Udogie)

Salernitana-Bologna 1-1 (Arnautovic – Zortea)

Sassuolo-Fiorentina 2-1 (Traoré – Cabral – Defrel)

Spezia-Roma 0-1 (Abraham rig.)

Torino-Cagliari 1-2 (Bellanova – Belotti – Deiola)

Verona-Venezia 3-1 (3 Simeone – Okereke) Le prime posizioni della classifica di Serie A 2021/2022

Milan 57 punti

Napoli 57

Inter 55

Juventus 50

Atalanta 44

Roma 44

Lazio 43

Fiorentina 42

Verona 40

Sassuolo 36

Torino 33

Bologna 32 Per la classifica completa clicca qui

Il prossimo turno della Serie A, 28a giornata, in programma il 4, 5 e 6 marzo 2022.

Inter-Salernitana

Cagliari-Lazio

Roma-Atalanta

Udinese-Sampdoria

Bologna-Torino

Fiorentina-Verona

Genoa-Empoli

Juventus-Spezia

Napoli-Milan

Venezia-Sassuolo



