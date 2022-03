La Serie B ha una nuova capolista.

E’ il quarto cambio in vetta nel girone di ritorno.

La Cremonese sbanca il Liberati di Terni con un 2-1 maturato nel secondo tempo. Baez ha sbloccato il punteggio dallo 0-0 con un destro da fuori area. Neppure il tempo d’esultare che i giocatori grigiorossi sono stati subito raggiunti dalla Ternana grazie a un colpo di testa di Mazzocchi. Man of the match Gaetano, con ancora un tiro dalla distanza.

Il Brescia non va oltre l’1-1 col Como. Lariani in vantaggio con Cerri e poi acciuffati da Ayè.

Parma a valanga sulla Spal. La squadra di Iachini fa 4-0 con quattro marcatori differenti: Tutino, Bernabè, Vazquez, Benedyczak.

In fondo alla graduatoria il Vicenza supera per 1-0 il Pordenone, mentre col 2-1 sull’Alessandria il Cosenza aggancia proprio i piemontesi a quota 23.

Nel posticipo di questo sabato, Perugia-Benevento, i sanniti si impongono grazie a un calcio di rigore allo scadere del primo tempo siglato da Forte.

Di seguito tutti i risultati della 26a giornata della Serie B 2021/2022, i marcatori di ogni singolo match, le prime posizioni della classifica, il prossimo turno di campionato in programma l’1 e 2 marzo 2022. I risultati della 26a giornata della Serie B 2021/2022

Como-Brescia 1-1 (Cerri – Ayè)

Cosenza-Alessandria 2-1 (Di Gennaro – Camporese – Larrivey rig.)

Parma-Spal 4-0 (Tutino – Bernabè – Vazquez – Benedyczak)

Perugia-Benevento 0-1 (Forte rig.)

Ternana-Cremonese 1-2 (Baez – Mazzocchi – Gaetano)

Vicenza-Pordenone 1-0 (Da Cruz)

Ascoli-Crotone (posticipo, domenica)

Cittadella-Frosinone (posticipo, domenica)

Monza-Lecce (posticipo, domenica)

Reggina-Pisa (posticipo, domenica) Le prime posizioni della classifica di Serie B 2021/2022

Cremonese 49 punti

Brescia 48

Lecce 46

Benevento 46

Pisa 46

Monza 44

Frosinone 41

Perugia 41

Ascoli 39

Cittadella 38 Per la classifica completa clicca qui

Il prossimo turno della Serie B, 28a giornata, in programma l’1 e 2 marzo 2022.

Alessandria-Como

Benevento-Cremonese

Brescia-Perugia

Ternana-Pordenone

Frosinone-Cosenza

Lecce-Ascoli

Monza-Parma

Pisa-Crotone

Reggina-Vicenza

Spal-Cittadella



