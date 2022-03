Prima sconfitta stagionale casalinga per il Lecce di mister Baroni, ma il KO costa davvero caro ai giallorossi.

Il Cittadella sbanca infatti il Via del Mare, era stato l’ultima squadra a farlo la passata stagione, e costringe i pugliesi ad abdicare dalle vetta della Serie B: 2-1 il risultato finale, con gli ospiti capaci di portarsi sul 2-0 grazie a Antonucci e Tounkara, prima del gol della bandiera realizzato da Coda.

Ne approfitta il Brescia che trascinato da un irresistibile Palacio, doppietta, supera per 2-0 l’Ascoli e torna al comando della graduatoria.

Finisce senza reti Cremonese-Vicenza. Ma i grigiorossi dopo aver sprecato l’impossibile devono ringraziare il proprio portiere capace di neutralizzare un rigore agli avversari.

E’ pareggio ad occhiali, vale a scrivere per 0-0, anche in Pisa-Parma.

Goleade di Monza, 4-1 sul Pordenone, e Benevento, 5-0 sul Como.

Torna a vincere il Frosinone, 3-0 sulla Reggina.

Da registrare i successi di Perugia, 2-1 ad Alessandria, e Spal, 5-1 al Mazza con la Ternana.

Finisce 3-3 il derby Crotone-Cosenza.

Giornata di marcature multiple: doppiette per Forte, Insigne, Palacio, Valoti e Vido; tripletta per Maric.

Sono ben 8 le squadre raccolte in sei punti e in lotta, a questo punto, per la promozione diretta in Serie A.

Di seguito tutti i risultati della 25a giornata della Serie B 2021/2022, i marcatori di ogni singolo match, le prime posizioni della classifica, il prossimo turno di campionato in programma il 26 e 27 febbraio 2022. I risultati della 25a giornata della Serie B 2021/2022

Alessandria-Perugia 1-2 (Mantovani – Olivieri – Falzerano)

Benevento-Como 5-0 (2 Forte, 1 rig. – 2 Insigne, 1 rig. – Acampora)

Brescia-Ascoli 2-0 (2 Palacio)

Cremonese-Vicenza 0-0

Crotone-Cosenza 3-3 (3 Maric – Laura – Rigione – Liotti)

Frosinone-Reggina 3-0 (Charpentier – Ciano – Canotto)

Lecce-Cittadella 1-2 (Antonucci – Tounkara – Coda)

Pisa-Parma 0-0

Pordenone-Monza 1-4 (2 Valoti – Colpani – Gytkjaer – Di Serio)

Spal-Ternana 5-1 (2 Vido – Melchiorri – Mancosu rig. – Partipilo – Da Riva) Le prime posizioni della classifica di Serie B 2021/2022

Brescia 47 punti

Lecce 46

Pisa 46

Cremonese 46

Monza 44

Benevento 43

Frosinone 41

Perugia 41

Ascoli 39

Cittadella 38

Il prossimo turno della Serie B, 26a giornata, in programma il 26 e 27 febbraio 2022.

Como-Brescia

Cosenza-Alessandria

Parma-Spal

Perugia-Benevento

Ternana-Cremonese

Vicenza-Pordenone

Ascoli-Crotone

Cittadella-Frosinone

Monza-Lecce

Reggina-Pisa



