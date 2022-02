Rallenta il Milan che in casa della Salernitana incappa nel più classico dei passi falsi del calcio italiano. La sfida fra prima e ultima in classifica, infatti, termina col segno X.

Granata che vanno subito in svantaggio, ma Bonazzoli e Djuric ribaltano il match e obbligano i rossoneri a inseguire. La rete del pareggio arriva con Rebic al 77’. Il punteggio finale è di 2-2.

Non ne approfittano i cugini dell’Inter. Al Meazza subiscono un KO dei neroverdi del Sassuolo. Curiosità: mattatori del match sono proprio quei due giocatori oggetto del calciomercato nerazzurro: Raspadori e Scamacca. Termina 2-0 per la squadra di Dionisi.

Ne potrebbe approfittare il Napoli che nel posticipo di lunedì a Cagliari contro l’ex Mazzarri avrà la possibilità di agganciare al primo posto della classifica proprio il Milan. A Insigne e compagni serviranno però i tre punti.

Finisce 1-1 il derby della Mole allo Stadium.

La Juventus va in vantaggio con De Ligt su azione di corner. Pareggia il Torino con Belotti nella ripresa.

Cade l’Atalanta al Franchi di Firenze. La Fiorentina ha la meglio sui nerazzurri grazie al sostituto di quel Vlahovic volato a Torino: Piatek, 1-0.

Rischia il crollo casalingo la Roma contro il Verona. Gialloblù che si portano sul 2-0 e giallorossi che fanno 2-2 grazie ai primi centri nel massimo campionato italiano di Volpato e Bove.

Vince la Sampdoria sull’Empoli grazie a una doppietta di Quagliarella, 2-0. Finiscono 1-1 Venezia-Genoa nel pomeriggio e Udinese-Lazio nel posticipo serale.

Domani sera anche Bologna-Spezia.

Di seguito tutti i risultati della 26a giornata della Serie A 2021/2022 con tutti i marcatori di ogni singolo match, le prime posizioni della classifica, il prossimo turno di campionato in programma il 25, 26, 27 e 28 febbraio 2022. I risultati della 26a giornata della Serie A 2021/2022

Bologna-Spezia (posticipo lunedì)

Cagliari-Napoli (posticipo lunedì)

Fiorentina-Atalanta 1-0 (Piatek)

Inter-Sassuolo (Raspadori – Scamacca

Juventus-Torino 1-1 (De Ligt – Belotti)

Roma-Verona 2-2 (Barak – Tameze – Volpato – Bove)

Salernitana-Milan 2-2 (Messias – Bonazzoli – Djuric – Rebic)

Sampdoria-Empoli 2-0 (2 Quagliarella)

Udinese-Lazio 1-1 (Deulofeu – F. Anderson)

Venezia-Genoa 1-1 (Henry – Ekuban) Le prime posizioni della classifica di Serie A 2021/2022

Milan 56 punti

Inter 54

Napoli 53

Juventus 47

Atalanta 44

Lazio 43

Fiorentina 42

Roma 41

Verona 37

Torino 33

Sassuolo 33

Empoli 31 Per la classifica completa clicca qui

Il prossimo turno della Serie A, 27a giornata, in programma il 25, 26, 27 e 28 febbraio 2022.

Atalanta-Sampdoria

Empoli-Juventus

Genoa-Inter

Lazio-Napoli

Milan-Udinese

Salernitana-Bologna

Sassuolo-Fiorentina

Spezia-Roma

Torino-Cagliari

Verona-Venezia



